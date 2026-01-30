Arbetsterapeut till Gislaved

Medcura AB / Sjukgymnastjobb / Gislaved
2026-01-30


Visa alla sjukgymnastjobb i Gislaved, Gnosjö, Tranemo, Värnamo, Svenljunga eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Medcura AB i Gislaved, Värnamo, Svenljunga, Ulricehamn, Ljungby eller i hela Sverige

Är du en erfaren arbetsterapeut som söker nya uppdrag inom bemanning?
Just nu söker vi dig som vill arbeta i gemytliga Gislaved inom primärvård.

Uppdraget startar omgående, med två aebetsdagar i månaden till att börja med.
Perfekt för dig som söker flexibilitet och kan kombinera med annat arbete.

Vi ser fram emot att höra från dig, tveka inte att höra av dig vid frågor så hjälper vi dig!
Välkommen till Team Medcura.

Relevant kompetens:
Arbetsterapeut (krav)

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: jobb@medcura.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Medcura AB (org.nr 556642-6242)

Kontakt
Oscar Dahlqvist
jobb@medcura.se

Jobbnummer
9714482

Prenumerera på jobb från Medcura AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Medcura AB: