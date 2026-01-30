Arbetsterapeut till Gislaved
Är du en erfaren arbetsterapeut som söker nya uppdrag inom bemanning?
Just nu söker vi dig som vill arbeta i gemytliga Gislaved inom primärvård.
Uppdraget startar omgående, med två aebetsdagar i månaden till att börja med.
Perfekt för dig som söker flexibilitet och kan kombinera med annat arbete.
Vi ser fram emot att höra från dig, tveka inte att höra av dig vid frågor så hjälper vi dig!
Välkommen till Team Medcura.
Relevant kompetens:
