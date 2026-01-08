Arbetsmiljöspecialist till Telge AB
2026-01-08
Nu söker vi för ett konsultuppdrag en arbetsmiljöspecialist till vår kund Telge AB
• Omfattning: Heltid 100%
• Start: Omgående
• Längd: 9 månader eventuellt längre.
Du blir anställd av Poolia, men jobba ute hos vår kund i Södertälje.
Möjlighet till distansarbete 1-2 dagar/vecka efter överenskommelse.Publiceringsdatum2026-01-08Om tjänsten
HR-avdelningen på Telge AB är styrande och stödjande i såväl administrativa som operativa och strategiska frågor om organisation, ledar- och medarbetarskap, arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Vi arbetar för koncernen i sin helhet och våra kunder är bolagens verksamheter och dess chefer. Just nu lägger vi ökat fokus på främjande och förebyggande arbetsmiljöarbete
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som vikarierande Arbetsmiljöspecialist är du medansvarig för koncernens strategier, policies/riktlinjer och arbetssätt inom arbetsmiljöområdet. Ansvarar för uppföljning av genomförande och efterlevnad av dessa i bolagen och för löpande utveckling av dem i linje med lagar, in- och omvärldskrav. Arbetet sker både styrande, konsultativt och behovsanpassat med chefer som främsta kunder/målgrupp.
• Utmana och förbättra processer och arbetssätt utifrån analyser av utfall, trender och omvärldsfaktorer.
• Stöd och coaching till chefer i det systematiska arbetsmiljöarbetet samt efterlevnad av krav inom lagstiftningen.
• Rapportering- och analys av arbetsmiljönyckeltal samt aktivt åtgärdsarbete utifrån status, både på bolags- och koncernnivå.
• Chefs- och medarbetarstöd genom att ta fram, tillhandahålla, genomföra och utveckla utbildningar i olika former och kanaler inom ansvarsområdet.
• Medverka vid planering och genomförande av interna och externa revisioner gällande arbetsmiljö
• Bidra till att realisera vår påbörjade plan kring utvecklingen av arbetsmiljöarbetet
• Verksamhetsnära stöd till användare i våra IT-system kopplade till arbetsmiljö såsom ENIA, Notisum och Stratsys
Vem är du?
För att vara aktuell för rollen, behöver du uppfylla nedan kriterier:
• Akademisk examen inom HR eller arbetsmiljöområdet , alt. motsvarande relevant utbildning
• Minst 3 års erfarenhet från liknande roll eller verksamheter
• Erfarenhet av att utveckla och förenkla processer
• Van systemanvändare och ser digitalisering som en naturlig del i att skapa effektiva processer
• Vana av och använder gärna statistik och data i beslutsfattande
• Mycket bra svenska i tal och skrift, goda kunskaper i engelska
• Erfarenhet och kunskap om grundläggande arbetsmiljöregler och vanliga arbetsmiljörisker
• Erfarenhet att stötta chefer i utredningar av inträffade händelser (olyckor, tillbud)
• Arbete enligt kraven i ISO 45001, helst i certifierad organisation
Kommunikation:
• Förmedlar information tydligt och enkelt, både muntligt och skriftligt samt kommunicerar med ett mångfaldsperspektiv. Informerar, motiverar och påverkar andra inför att välja olika alternativ.
• Hög förmåga till självständighet, nytänkande och beslutsfattande utifrån övergripande mål och strategier.
Meriterande:
• Kunskaper i IT-stöd ENIA, Notisum, Stratsys, Sharepoint, Notisum lagbevakning.
• Erfarenhet av kravställning vid inköp/upphandling (arbetsmiljökrav) samt uppföljning av dessa krav
Du behöver ha B-körkort, manuell växellåda.
Om verksamheten
Tycker du att ovan stämmer in på dig? Ja då skall du såklart söka tjänsten via länken annonsen :)
Urvalet kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Välkommen! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
