Arbetsmarknadskonsulent till Arbetsmarknad- och Integrationsenheten
2026-02-04
Välkommen till Arbetsmarknad- och integrationsenheten (AMI) i Ludvika kommun! För att möta morgondagens utmaningar söker vi nu en engagerad medarbetare som vill vara med och göra skillnad. Vårt uppdrag inom arbetsmarknadsområdet är att finnas till för Ludvika kommuns invånare som behöver stöd på väg mot egen försörjning genom arbete eller studier.
AMI ligger organisatoriskt inom verksamhetsområde individ- och familjeomsorg (IFO) i Social- och utbildningsförvaltningen. Inom IFO finns förutom AMI även stöd- och försörjningsenheten, öppenvårdsenheten, utredningsenheten samt familjehems- och familjerättsenheten.
Här utgår vi från vår värdegrund Lagandan som består i fyra principer relationer, glädje, lärande och driv. Den bygger på samverkan och samarbete, en vi-känsla och en vilja att fortsätta utvecklas. Det är med Lagandan som vi tar oss an vårt uppdrag och strävan mot vår vision om att vara framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.Publiceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av att handleda, coacha och matcha enhetens inskrivna deltagare för att stärka dem i processen att nå egen försörjning genom arbete eller studier.
Du kommer till stor del att möta personer som varit borta från arbetsmarknaden en längre tid och som utifrån olika svårigheter behöver ett individanpassat stöd. En prioriterad grupp i vårt arbete är också ungdomar som vi stöttar mot en första arbetslivserfarenhet eller studier.
Målet är att genom ett coachande och motiverande förhållningssätt stödja individen att bli självförsörjande. Steg på vägen kan till exempel vara motiverande samtal, arbetsplatsbesök, att matcha deltagaren till en praktikplats, uppföljningar, deltagande i gruppaktiviteter och mycket annat. Du kommer att jobba med personer både enskilt genom individuella samtal samt i grupp med olika aktiviteter.
Kontakter och samarbete med det lokala näringslivet är en viktig del i arbetsuppgifterna vilket innebär att vi söker dig som har förmåga att skapa och bevara samarbeten. Du har i ditt uppdrag även en nära samverkan med våra interna och externa samverkanspartners som exempelvis Arbetsförmedlingen, utbildningsanordnare, föreningsliv, stöd- och försörjningsenheten och andra kommunala verksamheter.
Du kommer att ingå i ett team där vi har ett nära samarbete för att uppnå våra mål.Kvalifikationer
Relevant eftergymnasial utbildning, exempelvis inom socialt arbete, beteendevetenskap eller motsvarande.
Praktisk erfarenhet av arbete med arbetsmarknadsfrågor, vägledning eller liknande uppdrag samt erfarenhet av arbete med målgruppen, inklusive ungdomar.
God administrativ och kommunikativ förmåga samt vana av att dokumentera i datoriserade verksamhetssystem.
Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och lösningsfokuserat.
B-körkort (manuell)
Mycket god muntlig och skriftlig svenska.
Det är meriterande med utbildning inom: BIP, Lösningsfokus/MI och SE/IPS.Dina personliga egenskaper
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och erfarenhet av arbetsmarknadsfrågor. Vi söker dig som tar ansvar för ditt uppdrag, tar egna initiativ och driver processer framåt. Eftersom en stor och viktig del av arbetet innebär möten och samtal med människor så förutsätter vi att du som person är trygg i dig själv, möter människor med engagemang och nyfikenhet och har en förmåga att möta människor utifrån deras förutsättningar.
Du har ett flexibelt arbetssätt med vana att byta fokus snabbt om det krävs. Du är kreativ och lösningsfokuserad. Vårt uppdrag bygger på samverkan så vi förutsätter att du trivs med att skapa goda relationer och samarbeten. I arbetet ingår även kontinuerlig dokumentation vilket innebär att noggrannhet och struktur är viktigt. Du behöver kunna uttrycka dig mycket väl på svenska i både tal och skrift samt ha god datorvana.
Det här får du av oss!
Förutom att arbeta med spännande frågor i en varierande vardag får du möjligheten att bli en del av en organisation som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner för invånare i Ludvika kommun. Som anställd hos oss har du bland annat tillgång till friskvårdsförmåner, goda möjligheter till kompetensutveckling och växling av semesterdagstillägg. Läs gärna på ludvika.se under rubriken Jobba hos oss.
Anställningsform: Vikariat till 31 december 2026
Omfattning: Heltid 100%
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: 2026-03-01
Antal platser: 1
Upplysningar:
Chef: Per-Ragnar Fredriksson 0240-565935per-ragnar.fredriksson@ludvika.se
Samordnare: Marianne Witteberg 0240-56546 Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 18 februari 2026. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Vi undanber oss alla erbjudanden om kandidatförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddad identitet ska du inte söka jobbet här på webben, kontakta oss istället. Ersättning
