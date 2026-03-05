Arbetsledare till vår butik i Vänersborg
2026-03-05
Erikshjälpen är en barnrättsorganisation med en ideell second hand-verksamhet. Vi arbetar i ett 100-tal projekt i 16 länder och vi driver 51 butiker inom Erikshjälpen Second Hand i Sverige och Norge.
Vi arbetar efter visionen; En förändrad värld där barns drömmar får liv. Vårt uppdrag är att bekämpa fattigdom och utsatthet genom att förverkliga barns rättigheter, världen över.
I Vänersborg drivs butiken i ett samarbete mellan Pingstkyrkan i Vänersborg och Erikshjälpen.
Erikshjälpen söker nu en Arbetsledare till vår butik i Vänersborg
Vill du bidra till att förverkliga barns rättigheter och drömmar? Brinner du för att arbeta operativt och leda det dagliga arbetet? Då är det här rollen för dig.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-05Beskrivning
Butiken har idag en verksamhetschef, fyra arbetsledare (där nu en går i pension) och ett antal engagerade butiksmedarbetare. Som arbetsledare är du en operativ ledare och strävar efter att optimera produktivitet, effektivitet och kvalitet. Du kommer att vara en viktig roll i att nå butikens fastlagda mål; vårt överskottsmål, sociala mål och miljömål.
Ingen dag är den andra lik, som arbetsledare ser vi därför att du är flexibel, tar tag i det som behövs och tycker om ett omväxlande arbete. Dina arbetsuppgifter
Exempel på arbetsuppgifter:
• Att som en del i ledningsgruppen tillsammans med butikens medarbetare delta i och leda det dagliga arbetet, med fokus på försäljning och drift i butiken
• Du fungerar som arbetsledare för anställda, frivilligarbetare och personer som utför arbetsprövning, aktiviteter eller annan sysselsättning via myndigheter
• Du har tillsammans med ledningsgruppen ansvar för försäljning och exponering av gåvor
• Gemensamt ansvara för butiken under öppettider, det tillkommer även butiksansvar under vissa kvällar samt lördagar
• Du rapporterar till verksamhetschefenKvalifikationer
Du har:
• eftergymnasial utbildning, alternativt arbetslivserfarenhet, som bedöms relevant för uppdraget.
• erfarenhet av ledarskap/arbetsledning
• erfarenhet av arbete i butik, gärna inom detaljhandel
• intresse för bistånds- och socialt arbete samt secondhand
Du är:
• trygg ledare med förmåga att möta och bygga relationer med människor i olika livssituationer och sammanhang. Kunder och medarbetare!
• redo att använda din kunskap inom försäljning för att leda verksamheten mot våra mål.
• självgående, ansvarstagande och tycker om att arbeta målinriktat och strukturerat
• en lagspelare som har lätt för att samarbeta
• lösningsorienterad och har en förmåga att verka för helheten utifrån uppsatta mål, för att utveckla och driva verksamheten framåt
• förankrad i Erikshjälpens värdegrund (https://erikshjalpen.sharepoint.com/sites/Intranet/SitePages/Erikshjälpen.aspx)
vilken bygger på tre grundprinciper; en kristen människosyn, Eriks anda och FN:s barnkonvention.
Meriterande om:
• du har relevant erfarenhet av att arbete med människor med olika etnisk bakgrund och/ eller funktionssätt.
• du har erfarenhet av att arbeta inom secondhand
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos Erikshjälpen får du arbeta i en verksamhet där du tillsammans med ett engagerat team och kollegor över hela världen arbetar för att främja barns rättigheter i Sverige och i världen.
Vi är måna om att våra medarbetare har en god balans mellan arbete och fritid och erbjuder våra anställda friskvårdsbidrag.
Som anställd omfattas du av kollektivavtalet Idéburen organisation, mellan FREMIA och Handelsanställdas förbund.
Som anställd hos oss har du möjlighet att vara med och göra skillnad - för en framtid där barns drömmar får liv. Vi välkomnar sökande med olika erfarenheter och bakgrund och värderar mångfald i alla former.Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning, med sex månaders provanställning
Omfattning: 100%
Tillträde: Enligt överenskommelse
Antal platser: 1
Placering: Vänersborg
Observera att urval sker löpande och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Vi undanber oss vänligen all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C9328". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fören Erikshjälpen Second Handbutiker Arbetsplats
Erikshjälpen Second Hand Kontakt
Verksamhetschef
Örjan Johannesson orjan.johannesson@erikshjalpen.se 0708-22 46 98 Jobbnummer
9780351