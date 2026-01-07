Arbetsledare till Svevia
2026-01-07
Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Hos oss får du göra både och. Nu söker vi en engagerad arbetsledare till våra anläggningsprojekt i Fyrbodal med omnejd. Inom Svevia kombinerar vi det lilla företagets gemenskap och lagkänsla med storföretagets stabilitet. Här får du möjlighet att utvecklas som en specialist på väg - med engagemang, samarbete och ansvar.
Ditt uppdrag som arbetsledare
Till vår etablering i Uddevalla söker vi nu en arbetsledare till våra anläggningsprojekt. Vi bedriver främst projekt i Fyrbodal, med viss flexibilitet. Projektens storlek och typ skiftar, vilket innebär att din arbetsdag kommer variera.
Du kommer i första hand arbeta med verksamhetsnära arbetsledning av mark- och anläggningsprojekt, planera genomförande och följa upp arbetet med hjälp av de resurser som finns. Vi arbetar mot olika kunder och lägger stor vikt på att skapa samt bibehålla goda kundrelationer. Kunden är alltid i fokus och därmed kommer du att få förtroendet för att ansvara för våra kundkontakter, men även produktionsstyrning, ekonomiuppföljning och fakturering. Rollen innebär stort eget ansvar och frihet att självständigt lägga upp och planera dina projekt.
Tjänsten är heltid med placering på Svevias etablering i Uddevalla. På Svevia tillämpar vi individuell lönesättning.
Vem är du?
För att lyckas i rollen ser vi det som ett krav att du har:
B-Körkort
Erfarenhet av arbetsledning för olika anläggningsprojekt och besitter en bred anläggningskompetens, eller har en arbetsledande befattning i din nuvarande yrkesroll
Arbetat med varierande projekt inom anläggning och har en praktisk kunskap med dig sedan tidigare
God datorvana samt ett större intresse för digitala arbetssätt och processer
Goda kunskaper i svenska tal och skrift
Som person motiveras du av struktur och ordning och reda samtidigt som du har en administrativ ådra. Vidare har du förmågan att prioritera i en vardag där tempot kan växla snabbt. Idag arbetar vi med modern mätteknik och digitaliserade processer, därav tror vi att du har ett stort intresse för digitaliserade arbetssätt och utvecklande teknik, precis som vi. Du har en hjälpsam inställning som gör dig till en naturlig lagspelare. Med ditt personliga engagemang och din vilja att utvecklas driver du både dig själv och teamet framåt i alla situationer. Du är en trygg och förtroendeingivande person som har förmågan att skapa goda samarbeten med både kunder och medarbetare.
Varm välkommen med din ansökan redan idag!
En del av något större
Svevia är i dag Sveriges största driftentreprenör. Inom drift och underhåll sköter vi bland annat sommar- och vinterväghållningen för hälften av statens vägnät. Och många kommuner, privata företag och vägföreningar anlitar oss för att ta hand om deras vägar och utemiljöer.
Hos oss bidrar du till en större helhet. Vi plogar för barnfamiljen som är på väg till fjällen. Vi gör så att näringslivets varutransporter når fram och ser till att gator, torg och parker är rena och snygga. Dessutom skyddar vi liv på vägen genom vårt erbjudande inom trafikanordningar.
Varför Svevia?
Utifrån Svevias strategier, mål och värdegrund får du de förutsättningar som krävs för att göra skillnad och bidra till företagets utveckling. Beslutsvägarna är korta, det är lätt att påverka och göra sin röst hörd. Och hos oss står ledarskapet i fokus vilket gör att du kontinuerligt får möjlighet att utvecklas i din roll.
Vi månar om att vara en arbetsplats för alla. Att du ska leda genom dina medarbetare ser vi som en självklarhet. Det är som lag vi skapar framgång. Det är så vi gör affärer och genererar resultat. Det är så vi får stad och land att fungera. Vill du dela väg med oss?
Ansökan och information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start efter överenskommelse. Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev.
Den här processen omfattas av tester och vi använder oss av MAP (personlighetstest) och Matrigma (arbetspsykologiskt test).
Slutkandidat kommer även att omfattas av en bakgrundskontroll.
Skicka in din ansökan snarast möjligt och som senast den 25 januari. Urval kan komma att ske löpande så vänta inte med din ansökan, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef André Nilebo på andre.nilebo@svevia.se
eller om du har frågor om processen kan du kontakta Talent Acquisition Business Partner, Caroline Wallin på caroline.wallin@svevia.se
Vi har tagit ställning till annonsering, vilket gör att vi inte önskar säljsamtal för ytterligare frågor kring annonsering, rekrytering eller bemanning. Så ansöker du
