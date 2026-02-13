Arbetsledare till Backer AB
Backer AB / Chefsjobb / Hässleholm Visa alla chefsjobb i Hässleholm
2026-02-13
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Backer AB i Hässleholm
, Västerås
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av ett framgångsrikt företag inom tillverkningsindustrin? Vi på Backer AB söker nu engagerade arbetsledare för att stärka vårt team och möta framtiden.
Om rollen
Som Arbetsledare på Backer AB har du ansvar för att leda och fördela det dagliga arbetet i produktionen. Du säkerställer att arbetet utförs effektivt, kvalitetssäkrat och med hög fokus på säkerhet.
DINA ARBETSUPPGIFTER
• Att ta ett helhetsansvar för avdelningens operativa drift och agera efter de behov som uppstår.
• Leda och fördela arbetet inom avdelningen så produktivitet och kvalitetskrav uppnås.
• Driva förbättringsarbete enligt 5S.
• Personalansvar för cirka 25 medarbetare och arbetar aktivt med att skapa en inkluderande och hållbar arbetsmiljö Publiceringsdatum2026-02-13Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av arbetsledning inom industri, produktion eller motsvarande. Du är en trygg och tydlig ledare som skapar engagemang, ordning och trivsel i teamet. Du har en god kommunikativ förmåga och är van att arbeta målmedvetet med kvalitet, säkerhet och effektivitet i fokus. Du samarbetar gärna med andra funktioner inom företaget.
Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift och har god datorvana.
Vi lägga stor vikt vid personlig tillämpning.
Vi söker dig som trivs i en roll där din närvaro och ditt ledarskap gör skillnad i vardagen.
Låter detta som något för dig? Ansök idag och bli en del av vårt engagerade team på Backer AB! Vi behandlar ansökningar löpande.
OM OSS: Vill du vara en del av en innovativ och ledande global organisation? Är du redo att ta nästa steg i din karriär och utmanas i en dynamisk och kreativ miljö? Välkommen till Backer AB- en del av den framgångsrika och börsnoterade värmekoncernen NIBE Industrier. Backer AB i Sösdala, som är beläget 5 minuter från pågatågstationen, är moderbolaget för affärsområdet NIBE Element, vilket innebär att du kommer att vara en del av ett globalt nätverk med cirka 80 enheter runt om i världen, från Europa till Asien, Australien och Nord- och Centralamerika. Hos oss får du möjligheten att bli en del av vårt dynamiska team på cirka 350 personer som arbetar med utveckling, tillverkning och försäljning av intelligenta lösningar för elvärme och energireglering. När du blir en del av Backer AB kommer du att få möjlighet att arbeta med spännande projekt och tekniska utmaningar. Vi erbjuder en kreativ och stimulerande arbetsmiljö där du kan utveckla dina färdigheter och växa som professionell. Hos oss finns det alltid utrymme för att utforska nya idéer och ta initiativ, och vi uppmuntrar till ett samarbetsorienterat arbetssätt där alla röster hörs och uppskattas. Vår vision sträcker sig långt bortom att bara vara en framgångsrik värmekoncern. Vi strävar efter att tillverka hållbara energilösningar i världsklass för att bidra till en omställning mot ett mer hållbart samhälle och minska koldioxidavtrycket. Vi tar vårt miljöansvar på allvar och arbetar aktivt med att minska miljö- och klimatpåverkan från våra produkter under hela deras livscykel. På så sätt säkerställer vi en bättre framtid för dagens och kommande generationer. Besök vår karriärsida på https://jobb.backer.se/
för att utforska våra lediga befattningar och ansök redan idag. Tillsammans kan vi forma en framtid fylld av innovation, framgång och möjligheter. Välkommen till Backer AB - där din karriär tar fart! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Backer AB
(org.nr 556053-0569), http://www.backer.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9742173