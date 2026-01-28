Arbetsledare Rot & Bygg / Renovering

Byggimperium Sverige AB / Byggjobb / Tyresö
2026-01-28


ARBETSLEDARE - ROT & BYGG / RENOVERING

Publiceringsdatum
2026-01-28

Om företaget
Vi är ett etablerat och växande byggföretag som arbetar med ROT-arbeten och byggnation i Stockholmsregionen. Vår kärnverksamhet omfattar renovering av villor och bostadsrätter, ombyggnation av lokaler, konvertering av källarlokaler till boyta, badrumsrenoveringar samt byggnation av nya villor.
Vårt fokus är kvalitet, struktur och långsiktiga kundrelationer. Vi samarbetar med både egna medarbetare och underentreprenörer och driver projekt med höga krav på utförande, ekonomi och säkerhet.
Nu söker vi en drivande och ansvarstagande arbetsledare som vill vara med och säkerställa att våra projekt genomförs professionellt - från start till färdig leverans.
Om rollen
Som arbetsledare ansvarar du för hela processen i våra bygg- och ROT-projekt. Du planerar, samordnar och följer upp arbetet ute på plats och säkerställer att projekten genomförs enligt tidplan, budget och kvalitetskrav.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Planering och uppstart av projekt samt genomförande av startmöten

Samordning av egen personal och underentreprenörer

Säkerställa att rätt material, resurser och kompetens finns på plats

Löpande uppföljning av tid, kostnader och kvalitet

Dokumentation enligt gällande krav (ROT, egenkontroller, ÄTA m.m.)

Ansvar för arbetsmiljö och efterlevnad av säkerhetsföreskrifter

Kontakt och kommunikation med kunder, beställare och samarbetspartners

Kvalitetskontroller under projektets gång och vid slutbesiktning

Vem söker vi?
Vi söker dig som är strukturerad, lösningsorienterad och har en stark vilja att ta ansvar. Du trivs i en roll där du kombinerar planering med närvaro ute i projekten.
Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet från bygg- och renoveringsprojekt, gärna inom ROT

Har arbetat som arbetsledare, platschef eller i en liknande roll

Är van att arbeta med flera projekt parallellt

Är kommunikativ och trygg i kontakten med kunder och medarbetare

Har god förståelse för ekonomi, tidplaner och kvalitet i byggprojekt

Behärskar svenska väl i tal och skrift

Har god datorvana

Innehar B-körkort

Har du inte full erfarenhet av alla delar men rätt inställning, ambition och arbetsmoral, ser vi det som en stor tillgång.
Vi erbjuder
En långsiktig roll i ett stabilt och växande företag

Tydliga processer, struktur och stöd i din roll

Möjlighet att utvecklas professionellt inom byggledning

Ett engagerat team med höga ambitioner och god laganda

Arbete med varierande projekt inom renovering och nyproduktion

Fast lön med utvecklingsmöjligheter kopplat till ansvar och resultat

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: info@byggimperium.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsledare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Byggimperium Sverige AB (org.nr 559129-1769)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9710503

