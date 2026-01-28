Arbetsledare Rot & Bygg / Renovering
ARBETSLEDARE - ROT & BYGG / RENOVERING
Vi är ett etablerat och växande byggföretag som arbetar med ROT-arbeten och byggnation i Stockholmsregionen. Vår kärnverksamhet omfattar renovering av villor och bostadsrätter, ombyggnation av lokaler, konvertering av källarlokaler till boyta, badrumsrenoveringar samt byggnation av nya villor.
Vårt fokus är kvalitet, struktur och långsiktiga kundrelationer. Vi samarbetar med både egna medarbetare och underentreprenörer och driver projekt med höga krav på utförande, ekonomi och säkerhet.
Nu söker vi en drivande och ansvarstagande arbetsledare som vill vara med och säkerställa att våra projekt genomförs professionellt - från start till färdig leverans.
Om rollen
Som arbetsledare ansvarar du för hela processen i våra bygg- och ROT-projekt. Du planerar, samordnar och följer upp arbetet ute på plats och säkerställer att projekten genomförs enligt tidplan, budget och kvalitetskrav.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Planering och uppstart av projekt samt genomförande av startmöten
Samordning av egen personal och underentreprenörer
Säkerställa att rätt material, resurser och kompetens finns på plats
Löpande uppföljning av tid, kostnader och kvalitet
Dokumentation enligt gällande krav (ROT, egenkontroller, ÄTA m.m.)
Ansvar för arbetsmiljö och efterlevnad av säkerhetsföreskrifter
Kontakt och kommunikation med kunder, beställare och samarbetspartners
Kvalitetskontroller under projektets gång och vid slutbesiktning
Vem söker vi?
Vi söker dig som är strukturerad, lösningsorienterad och har en stark vilja att ta ansvar. Du trivs i en roll där du kombinerar planering med närvaro ute i projekten.
Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet från bygg- och renoveringsprojekt, gärna inom ROT
Har arbetat som arbetsledare, platschef eller i en liknande roll
Är van att arbeta med flera projekt parallellt
Är kommunikativ och trygg i kontakten med kunder och medarbetare
Har god förståelse för ekonomi, tidplaner och kvalitet i byggprojekt
Behärskar svenska väl i tal och skrift
Har god datorvana
Innehar B-körkort
Har du inte full erfarenhet av alla delar men rätt inställning, ambition och arbetsmoral, ser vi det som en stor tillgång.
Vi erbjuder
En långsiktig roll i ett stabilt och växande företag
Tydliga processer, struktur och stöd i din roll
Möjlighet att utvecklas professionellt inom byggledning
Ett engagerat team med höga ambitioner och god laganda
Arbete med varierande projekt inom renovering och nyproduktion
Fast lön med utvecklingsmöjligheter kopplat till ansvar och resultat
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
