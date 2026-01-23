Arbetsledare/Mekaniker
2026-01-23
Tekniskt stark och gillar ansvar? Bli Palfingers nya Arbetsledare/MekanikerPubliceringsdatum2026-01-23Om företaget
Palfinger är en global ledare inom lyftlösningar och specialiserar sig på utveckling och tillverkning av innovativa produkter som lastbilskranar, mobila arbetsplattformar och hydrauliska system. Med över 90 års erfarenhet erbjuder Palfinger högkvalitativa lösningar för kunder inom bygg, transport och marina industrier. Företaget är verksamt i mer än 130 länder och har en stark närvaro med både försäljning och servicecenter i Sverige.
Palfinger har en lång tradition av innovation och teknisk excellens. Företaget strävar efter att ständigt utveckla och förbättra sina produkter för att möta kundernas krav på effektivitet och hållbarhet. Med en stark laganda och en passion för teknik är Palfinger en attraktiv arbetsgivare för dem som vill vara en del av framtidens industri.
Om rollen
Som arbetsledare/mekaniker hos Palfinger kommer du att ha en viktig roll i vårt serviceteam, där du både arbetar praktiskt och stöttar i den dagliga driften av verkstaden. Rollen innefattar service, reparation och underhåll av våra produkter, såsom lastbilskranar, hydrauliska system och andra lyftlösningar - både i verkstaden och ute hos kund.
Du kommer att arbeta nära verkstadschefen och övriga tekniker. En del av rollen innebär att vara med och planera, fördela arbetsuppgifter, stötta kollegor och bidra till att arbetet flyter på. Det är en roll där du är delaktig i både felsökning, problemlösning och samordning, med fokus på kvalitet och driftsäkerhet.
Arbetet är varierande och ger goda möjligheter till både personlig och yrkesmässig utveckling inom företaget.
Vi söker dig som
För att trivas i rollen ser vi att du har erfarenhet av att arbeta som mekaniker eller tekniker, gärna inom lastbils-, entreprenad- eller lyftmaskinsbranschen. Du har god förståelse inom hydraulik, mekanik och elektronik, och du trivs i en roll där du får kombinera praktiskt arbete med ansvar och struktur.
Du är lösningsorienterad, trygg i dig själv och uppskattar att samarbeta med andra. Du tar gärna initiativ och kan stötta teamet när det behövs, samtidigt som du kan arbeta självständigt när situationen kräver det.
Andra kvalifikationer:
Erfarenhet av mekanik, hydraulik och elektronik
Gymnasieutbildning eller teknisk utbildning, alternativt motsvarande kunskaper genom erfarenhet
B-körkort (krav)
Erfarenhet av felsökning och reparation av tunga maskiner är meriterande
Flytande Engelska är mycket meriterandeÖvrig information
I denna rekrytering samarbetar Palfinger med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Elliot Sahlstrand på Elliot.sahlstrand@kraftsam.se
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207), http://kraftsam.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9701306