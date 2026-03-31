Arbetsledare med kundansvar- Hotell
Lilja & Co är ett norrbottniskt städ-och arbetsplatsserviceföretag med ca 140 medarbetare med ursprung från 1963. Vår verksamhet bedrivs på orterna Luleå, Piteå, Boden och Kalix. Kunderna utgörs av lokala, nationella och internationella företagskunder och privatmarknad.
Lilja & Co är samarbetspartnern för er som vill ha en flexibel leverantör med lång erfarenhet, stabila leveranser med ett personligt engagemang, det vi kallar - Rent personligt.
Om rollen
Lilja & Co ser en ökad efterfrågan på våra städtjänster och söker därför fler medarbetare till vårt team.
Vi söker nu en engagerad Arbetsledare med kundansvar inom hotell som vill vara med och utveckla verksamheten, kundrelationer och våra medarbetare.
I rollen ansvarar du för den dagliga driften och säkerställer att verksamheten levererar enligt plan. Du leder arbetet genom planering, samordning och uppföljning av både medarbetare och uppdrag. Du kommer verka som en av företagets kontaktperson och kundansvarig. Därför bör du ha ett intresse i att utveckla organisationen, kundrelationer, arbetsprocesser och dina medarbetare.Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår dessa arbetsmoment m.fl.
Ansvar för den dagliga driften
Daglig support till kunder och medarbetare
Planering och schemaläggning
Personalansvar, inklusive rekrytering och tillsättning av vikarier
Kundansvar och löpande kvalitetsuppföljning
Vi söker dig som
Vi söker dig med ledaregenskaper som är van med många bollar i luften och en önskan att vara med och utveckla och skapa engagemang. Du är en prestigelös ledare som inte tvekar att själv hugga i där det behövs. Erfarenhet inom hotell eller lokalvård värdesätts, men är inget krav. Vidare tror vi du är serviceinriktad, lyhörd och noggrann.
Du är placerad ute hos vår kund i Luleå, där verksamheten bedrivs.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
E-post: linus.romfelt@lilja-co.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A. Lilja & Co Städnings AB
(org.nr 556588-6420)
Svetsargränd 8 (visa karta
)
974 32 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lilja & Co Kontakt
VD
Linus Romfelt linus.romfelt@lilja-co.se 070-223 26 17 Jobbnummer
9828996