Slottsholmen söker Bartender

Slottsholmen Hotell och Restaurang AB / Servitörsjobb / Västervik
2026-07-27


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Som bartender hos oss ansvarar du för att ge våra gäster en professionell och personlig upplevelse i baren. Du arbetar med klassiska drinkar, vin, öl och alkoholfria alternativ samt hjälper till att hålla baren välorganiserad och representativ.
Arbetstiderna är huvudsakligen förlagda till kvällar och helger.

Publiceringsdatum
2026-07-27

Arbetsuppgifter
Förbereda och servera drycker
Ge gästerna professionell och personlig service
Arbeta med kassahantering och betalningar
Hålla rent, organiserat och påfyllt i baren
Samarbeta med servis och kök under service
Följa gällande regler för alkoholservering

Vi söker dig som
Är serviceinriktad, positiv och ansvarstagande
Trivs med att arbeta i ett högt tempo
Har god samarbetsförmåga
Är flexibel och kan arbeta kvällar och helger
Har tidigare erfarenhet från bar eller restaurang

Kunskap om vin, drinkar och andra drycker är meriterande.

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation av dig själv.
Till: Jamie@slottsholmen.com
Arbetsplats: Slottsholmen, Västervik
Tillträde: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid och deltid
Arbetstider: Lunch, kväll och helg enligt schema
Intervjuer genomförs löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26
E-post: jamie@slottsholmen.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bartender".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Slottsholmen Hotell och Restaurang AB (org.nr 559131-4736)
Slottsholmsvägen 10 (visa karta)
593 38  VÄSTERVIK

Arbetsplats
Slottsholmen Hotell & Restaurang AB

Kontakt
F&B Manger
Jamie Holland
jamie@slottsholmen.com

Jobbnummer
10013244

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