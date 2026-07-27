Vårdbiträde till Nykil hemtjänst
Linköpings kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Linköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Linköping
2026-07-27
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Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Vi utökar arbetsgruppen hos oss i Nykils hemtjänst! Är du den vi söker?
Inom hemtjänsten ger du stöd och omsorg direkt i människors hem. Här får du möjligheten att verkligen göra skillnad och bli en avgörande del av någons liv, varje dag. Du möter en stor variation av behov och utmaningar, vilket gör arbetet både omväxlande och givande.
Dina arbetsuppgifter är varierande och utgår från varje individs behov. Det omfattar bland annat omvårdnadsarbete och personlig hygien, städ, tvätt, enklare matberedning och social samvaro. I arbetet ingår även vissa delegerade sjukvårdsmoment från sjuksköterska. Mobilen är ditt främsta arbetsredskap där det framgår vilka besök du har och vad som behöver göras. Du har även kontakt med anhöriga och andra aktörer. Ditt engagemang bidrar till att fler kan fortsätta leva ett självständigt liv i sitt eget hem.
Din arbetsplats
I april 2026 tog Linköpings kommun över ansvaret för hemtjänst och trygghetsboende i Nykil. Här får du vara med och utveckla samt forma verksamheten framåt.
Nykil trygghetsboende erbjuder 24 lägenheter. Hemtjänst bedrivs i trygghetsboendet samt landsbygden kring Nykil. Här färdas du på den natursköna östgötska landsbygden och bidrar till att stödja våra invånare i deras vardag.
Hos oss arbetar idag 22 undersköterskor och vårdbiträden. Vi ser ett behov av att utöka gruppen till 28 kollegor för att bäst möta de behov som finns. Här arbetar även planerare, samordnare och verksamhetschef. Verksamheten har även tillgång till hemsjukvårdens sjuksköterskor samt fysio- och arbetsterapeuter.
Din arbetstid är förlagd till dag, kväll och varannan helg. Vanliga arbetstider är kl. 07-16 och 13-22.
Du som söker
Vi söker dig med tidigare arbetslivserfarenhet av arbete inom vård- och omsorg. Det är meriterande om du har en fullständig gymnasial utbildning eller är utbildad undersköterska.
Arbetet inom äldreomsorgen innefattar mycket kontakter med brukare och dokumentation, vilket innebär att det är ett krav att du kan kommunicera muntligt och skriftligt i det svenska språket.
Du har god datorvana och förmåga att använda digitala verktyg i ditt arbete. Du behöver kunna cykla och ha B-körkort.
Du är självgående och tar ansvar för dina uppgifter och driver ditt arbete framåt. Du arbetar även bra tillsammans med andra människor och lyssnar och kommunicerar på ett tydligt sätt och har förmåga att anpassa ditt sätt att kommunicera. Det är också viktigt att du har en empatisk förmåga och kan sätta dig in i andras perspektiv och situation. Du har lätt för att ändra dig till nya omständigheter och ser möjligheter i förändringar.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 80-100%
Antal lediga befattningar: 2
Ref.nr: 17621
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
583 94 NYKIL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
Verksamhetschef
Britt-Louise Malmlöv britt-louise.malmlov@linkoping.se +4613206781 Jobbnummer
10013246