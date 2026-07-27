Socionom/psykiatrisjuksköterska, Karlshamns rehabiliteringscenter
Region Blekinge / Kuratorjobb / Karlshamn Visa alla kuratorjobb i Karlshamn
2026-07-27
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Blekinge i Karlshamn
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-27Om företaget
Vi söker nu en ny medarbetare till vårt team på Karlshamns Rehabiliteringscenter. Här kommer du jobba tillsammans med andra kollegor i samtalsteamet, fysioterapeuter, sjukgymnaster, arbetsterapeuter samt andra professioner som jobbar på vårdcentralen. Vi är ett glatt gäng i blandade åldrar. Karlshamns Rehabiliteringscenter ligger i ett lugnt grönområde i Asarum, med en skön uteplats och närhet till promenadstråk.
Vi erbjuder dig ett stimulerande och betydelsefullt arbete med många personliga möten och stort eget ansvar. Hos oss har du förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag och möjlighet till flexibel arbetstid. Du har gratis tillgång till Regionens gym och gruppträning.
Region Blekinge är ett bra val för dig som tycker att livet, med allt vad det innebär, är viktigt. Vi ger dig utmärkta förutsättningar att ge god vård och förbättra människors hälsa. Vi ger dig också möjlighet att välja en skön miljö för arbete, boende och fritid som genomsyras av livskvalitet.
Primärvården omfattar Region Blekinges vårdcentraler, ungdomsmottagningar och sårcentrum. Blekingebor som blir sjuka vänder sig direkt till vårdcentralerna och får tillgång till hälso- och sjukvård som inte kräver sjukhusresurser. Vården ges i länets samtliga städer, på flera mindre orter. Vårt mål är att vara en modern öppenvård där lagarbete och patienternas behov står i centrum.
Om jobbet
Vi söker dig som vill vara en del i vår arbetsgrupp. Karlshamns rehabiliteringscenter består av samtalsterapeuter, sjukgymnaster och arbetsterapeuter, vilket innebär möjligheter att arbeta i team med specifik kompetens kring patienter med ett komplext vårdbehov. Vårt upptagningsområde är patienter som tillhör Samaritens vårdcentral. Du har möjlighet att träffa dina patienter fysiskt eller digitalt utifrån behov.
Vi strävar efter att hålla hög tillgänglighet och god vårdkvalitet. Vår målsättning är korttidsbehandling under en begränsad period. Orsak till samtalskontakt inom primärvården kan vara:
• Depression eller nedstämdhet
• Kris
• Stress, utmattningsreaktion
• Ångest eller oro
• Sorg
• Psykosociala problem
• Sömnproblem
Gruppbehandlingar kan förekomma som ensam behandlare.
Kontinuerlig KBT-fokuserad handledning var 14:e dag av extern handledare.
Du kommer att vara anställd på Karlshamns rehabiliteringscenter, men placering på annan ort kan förekomma.
Om dig
Vi önskar att du har en högskoleutbildning som anses vara relevant i relation till arbetsuppgifterna. KBT-kompetens steg 1 eller annan evidensbaserad terapeutisk metod med steg 1 är meriterande.
Du bör vara van vid samtalsterapeutiska behandlingar och att göra egna bedömningar. Vi ser gärna att du har en bred yrkeserfarenhet, gärna med erfarenhet av somatisk och/eller psykiatrisk vård och förmåga att arbeta flexibelt. Arbetet kräver att du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ. Meriterande är tidigare arbete med liknande problemställningar. Har du en yrkeslegitimation är det att föredra. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Läs mer om Region Blekinge
För information om aktuell lönestatistik samt gällande kollektivavtal, klicka på Förmåner - Region Blekinge - Region Blekinge och läs under fliken "lön". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081), https://regionblekinge.se/
Region Blekinge (visa karta
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371 81 KARLSKRONA Arbetsplats
Hälso- och sjukvård Kontakt
avdelningschef
Andreas Olsson andreas-a.olsson@regionblekinge.se Jobbnummer
10013241