Arbetsledare Fritidsbanken
2026-01-09
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Vill du vara med och utveckla framtidens invånarservice i en av Sveriges mest expansiva skärgårdskommuner? Nu söker Idrotts- och friluftsenheten en platsansvarig för Fritidsbanken - med fokus på arbete med folkhälsa, inkludering, hållbarhet och tillgänglighet.
Fritidsbanken är som ett bibliotek - fast med sport- och friluftsutrustning. Alla får låna, allt är gratis och vi återanvänder utrustning. Här kan invånare låna allt från skidor, skridskor och bollar till tält, flytvästar och stormkök. Verksamheten främjar folkhälsa, jämlikhet och hållbar konsumtion.
Fritidsbanken Värmdö har under 2025 påbörjat en insamling av utrustning och bedrivit pop-up-verksamhet vid Grisslinge havsbad och Ekvallen. Nu går vi in i nästa fas - att öppna en permanent Fritidsbank under 2026.
Idrotts- och friluftsenheten är en av fyra enheter under Kultur- och fritidskontoret. Vi arbetar för idrott och friluftsliv för alla, hela livet - med en bredd av möjligheter som främjar hälsa, gemenskap och livskvalitet. Genom att utveckla attraktiva miljöer och samarbeta med föreningslivet är kommunen en möjliggörare för ett rikt fritidsutbud som gör skillnad för invånarna.
I rollen som arbetsledare har du en nyckelroll i att etablera och driva Fritidsbanken Värmdö. Du ansvarar för att verksamheten följer Fritidsbankens värdegrund och centrala riktlinjer i samklang med Värmdö kommuns mål. Rollen är både strategisk och operativ och innebär bland annat:
- Uppstart och drift: Delta i planeringen och öppningen av Fritidsbanken under 2026.
- Bygga upp lokalen: Skapa en inspirerande miljö som lockar till aktivitet och rörelse genom utlåning.
- Arbetsledning: Leda och fördela det dagliga arbetet i Fritidsbanken med utlån av sport- och friluftsartiklar
- Bemanning: Planera schema för teamet, vilket kommer att bestå av handledare och arbetstränande.
- Insamling och sortiment: Organisera insamling, registrering och underhåll av utrustning.
- Utåtriktad verksamhet: Planera och genomföra pop-up-aktiviteter, prova-på-event, skolbesök och delta i kommungemensamma arrangemang.
- Marknadsföring och samverkan: Företräda Fritidsbanken i olika sammanhang och utveckla samarbeten med skolor, föreningar och andra aktörer.
Vi söker dig som har:
- Relevant högskoleutbildning eller likvärdig erfarenhet.
- Pedagogisk erfarenhet i att möta kommunens prioriterade målgrupper.
- Erfarenhet av att leda och fördela arbetsuppgifter, gärna med projektledarbakgrund.
- Erfarenhet av utvecklingsarbete eller att driva projekt.
- Erfarenhet av serviceyrke med kundkontakt.
- God förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
- B-körkort.
Meriterande är om du har:
- Erfarenhet av politiskt styrd organisation.
- Kunskap om idrotts- och friluftsutrustning, inklusive enklare reparationer.
- Intresse för idrott, friluftsliv och hållbarhetsfrågor.
Vi lägger stor vikt vid sociala kompetenser och personlig lämplighet
Som person är du självgående, serviceinriktad, kreativ och tydlig.
För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning.
Värmdö kommun erbjuder ett friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag, semesterväxling till extra lediga dagar och mycket mer. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.
Anställningen avser en tillsvidaretjänst.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
