Arbetsledare Entreprenad
Schnell Rekrytering AB söker nu en engagerad och strukturerad Arbetsledare inom entreprenad till ett framgångsrikt byggföretag i södra Sverige. Här får du en viktig roll i projekten, arbeta nära produktionen och bidra till ett företag med familjär kultur, engagerade ägare och platt organisation.
Placering: Skåne län.
Företaget arbetar långsiktigt och värdesätter sina egna yrkesarbetare. Du kommer in i en organisation där beslutsvägarna är korta, där man kommer nära både ledning och produktion - och där starkt engagemang och effektivitet genomsyrar arbetssättet.
Om rollen
Som Arbetsledare ansvarar du för att planera, leda och följa upp det dagliga arbetet ute i produktionen. Du arbetar nära platschef, yrkesarbetare och underentreprenörer och har en central roll i att säkerställa att projektet drivs framåt enligt tidplan, kvalitet och säkerhetskrav.
Du bidrar till struktur på arbetsplatsen och en säker och välfungerande produktion.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Biträda Platschef i att driva entreprenadprojekt enligt gällande rutiner och riktlinjer
Medverka till att tidplaner och leveranser följs
Delta i inköp och resursplanering
Följa upp kvalitet, dokumentation och produktion
Hantera avvikelser och bidra i ÄTA-arbeten
Biträda Platschef för kvalitet-, miljö och arbetsmiljöarbete i tilldelade projekt
Medverka vid arbetsberedningar
Daglig uppföljning och rapportering till Platschef
Vem söker vi?
Vi söker dig som har erfarenhet som Arbetsledare inom entreprenad och god insikt i byggproduktion
Du har:
Minst fem års erfarenhet som Arbetsledare inom entreprenad
God förståelse för byggprocessen
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Grundläggande datorvana (t.ex. Microsoft 365)
Meriterande
BAS-P / BAS-U
Erfarenhet av entreprenadformer såsom AB och ABT
Eftergymnasial utbildning inom bygg
Som person
Du är strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du har lätt för att samarbeta och kommunicera, och trivs i en roll där du är nära produktionen och bidrar till lagets framgång.
Vad erbjuder företaget?
Du kommer till ett stabilt företag som präglas av långsiktighet, kompetens och familjär kultur. Här finns goda möjligheter att utvecklas i din roll.
Du erbjuds:
Tjänstebil
28 semesterdagar
Friskvård 3 000 kr och ett attraktivt förmånsprogram via Benifex
Kollektivavtal
Interna utbildningar
Rekryteringen sker via Schnell Rekrytering AB.
Låter detta som rätt steg för dig? Skicka din ansökan redan idag, urval sker löpande.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Robin Schnell på robin.schnell@schnellrekrytering.se
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Schnell Rekrytering AB
(org.nr 559517-3518) Arbetsplats
Skåne Jobbnummer
9811162