Arbetsledare Bygg Syd
2025-11-06
Ta chansen att bli en nyckelspelare i ett större byggprojekt där du får leda och utveckla arbetsprocesser. Som Arbetsledare i Bygg Syd får du möjligheten att påverka projektets framgång, arbeta med engagerade kollegor och bidra till att bygga framtidens samhälle.Publiceringsdatum2025-11-06Om tjänsten
Som Arbetsledare har du en central roll i vår organisation där du kommer att leda och planera det dagliga produktionsarbetet med noggrannhet och engagemang. Din huvudsakliga uppgift blir att säkerställa att produktionen flyter på effektivt och att både kvalitet och arbetsmiljö upprätthålls på högsta nivå. Du kommer att arbeta tätt tillsammans med platschefen för att följa upp projektets framsteg inom ditt tilldelade område, vilket innebär att du måste ha en god förmåga att kommunicera och samarbeta med olika teammedlemmar. Utöver detta ansvarar du också för att identifiera förbättringsmöjligheter inom produktionsprocesserna och implementera nödvändiga åtgärder för att optimera arbetsflödet.
Om dig
Vi söker dig som har en byggteknisk högskoleutbildning eller motsvarande, minst 3 års erfarenhet av arbetsledning inom byggproduktion, samt ledarskapsutbildning. Du är tekniskt kunnig och har god planeringsförmåga. Erfarenhet från kommersiella projekt är meriterande liksom giltigt certifikat för Platsgjutning betong, klass II. Ekonomisk medvetenhet och samarbetsförmåga är viktiga egenskaper.
Du talar och skriver svenska obehindrat. Körkort B är ett krav då resor i tjänsten kan förekomma. Kontorsort Malmö.Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att höra av dig till: Mikael Åstenius, arbetschef Bygg Syd, mikael.astenius@peab.se
alternativt Therese von Wachenfelt, HR, therese.von-wachenfelt@peab.se
Urval sker löpande så tillsättande kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Observera att vi ej tar emot ansökan via mejl.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Ersättning
