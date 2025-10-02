Arbetsledare
2025-10-02
Vill du ha en roll där du får ta ansvar, fatta beslut och bidra till att byggprojekt går i mål enligt plan? Då kan det här vara jobbet för dig! Vi söker nu en resande arbetsledare till vår kund inom byggbranschen - som trivs med att arbeta nära produktionen och vara en nyckelperson i det dagliga arbetet på byggarbetsplatsen. I den här rollen blir du en viktig länk mellan produktion, platschef och övriga projektintressenter. Du planerar, samordnar och följer upp arbetet på plats, alltid med fokus på kvalitet, effektivitet och säkerhet. Tillsammans med ett engagerat team är du med och driver projekt framåt - från start till slut.
Du erbjuds en varierande roll i spännande och utvecklande byggprojekt, där du får arbeta i en miljö som präglas av samarbete, trygghet och ett starkt fokus på hållbarhet. Här finns även goda möjligheter att växa professionellt inom ett företag med höga ambitioner och tydliga framtidsmål.
Låter det här som nästa steg i din karriär? Välkommen med din ansökan!
Rollen innebär mycket resande till olika projekt, främst i södra Sverige. Tjänsten är inledningsvis ett konsultuppdrag med chans till övertag av kund. Du ansöker på www.randstad.se.
Ansvarsområden
Planera och samordna daglig produktion i nära dialog med platschef och team.
Säkerställa att leveranser och arbeten följer tidplan, kontrakt och uppsatta mål.
Identifiera och hantera avvikelser, samt följa upp ÄTA-arbeten.
Utföra regelbundna säkerhetsronder och se till att arbetsmiljöregler följs.
Dokumentera och kommunicera projektinformation på ett tydligt och strukturerat sätt.Kvalifikationer
Har erfarenhet av arbetsledning inom bygg.
Möjlighet att bo borta under veckorna.
Är van vid att läsa ritningar, hantera teknisk dokumentation och arbeta enligt avtal.
Har en god känsla för struktur och planering, och trivs med att hålla många bollar i luften.
Är en trygg ledare med förmåga att motivera teamet och skapa god laganda.
Innehar B-körkort och har tillgång till egen bil.
Önskvärda personliga egenskaper:
Ansvarstagande och lösningsorienterad.
Ordningsam med öga för detaljer.
Van att arbeta självständigt men också bra på att samarbeta.
Flexibel och öppen för förändringar i en dynamisk arbetsmiljö.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
