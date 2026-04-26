Arbetskoordinator med ansvar för kundtjänst
2026-04-26
Publiceringsdatum2026-04-26Beskrivning av jobbetDina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta med kundservice och samordning. Här jobbar du med ett glatt gäng och får utrymme för din kreativitet.
Arbetsbeskrivning Du planerar och samordnar du bokningar, sköter företagets kundtjänst samt agerar länk mellan våra kunder och arbetslaget. Vi söker dig som är strukturerad, servicemedveten och kreativ.
Inom kundtjänsten ansvarar du över inkommande/utgående samtal, e-post och bokningar i kalendern.
I tjänsten ansvarar du över att:
Samtal och mail från våra kunder besvaras snabbt och med en hög servicenivå.
Arbeten bokas och koordineras på bästa möjliga sätt.
Förmedla information mellan kund och arbetsledare.
Arbeta proaktivt och problemlösande.
Detta söker vi: Vi söker dig som är energisk, positiv och tillför något till arbetsgruppen. Du är prestigelös och har lätt att lära dig nya saker. Du kommer att arbeta med kunder och då är stark servicekänsla av vikt. Att arbeta självständigt eller i grupp faller dig naturligt och du har lätt att hålla många bollar i luften. Du kommunicerar bra och tydligt i svenskt tal och skrift och är duktigt på problemlösning och planering.
Meriter:
Erfarenhet inom kundtjänst
Erfarenhet inom arbetskoordinering
Om Svea Takvård: Svea Takvård är specialister på professionell takbehandling. Vårt uppdrag är att förlänga livslängden på tak genom att avlägsna mossa, alger och lav samt förebygga återväxt. Vi arbetar med en skonsam, mekanisk metod där vi för hand avlägsnar påväxt med hjälp av vår egenutvecklade skrapteknik. Trasiga takpannor byts ut vid behov, hängrännor rensas, och taket behandlas med ett miljövänligt medel som effektivt förhindrar ny påväxt.
Detta erbjuder vi dig:
En trygg arbetsmiljö där du känner dig som hemma
Utbildning i allt som rör dina arbetsuppgifter
Eget ansvar med varierande arbetsuppgifter
Bra möjligheter att utvecklas och växa i karriären
Vill du arbeta i en organisation där alla medarbetare är viktiga, där det är högt i tak och du får verka med frihet under ansvar så är det här tjänsten du ska söka! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-26
E-post: Taif@sveatakvard.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan - Kundservice". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svea Takvård AB
(org.nr 559296-9827), https://sveatakvard.se/
Kungsängsvägen 15 (visa karta
)
753 23 UPPSALA Arbetsplats
