Arbetskonsulent till Jobb Resurs
Borås kommun / Administratörsjobb / Borås Visa alla administratörsjobb i Borås
2026-02-20
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borås kommun i Borås
Sociala omsorgsförvaltningen i Borås Stad ansvarar för kommunens funktionshinderverksamhet, socialpsykiatri samt hälso- och sjukvårdsinsatser för de nämnda målgrupperna. Med cirka 1000 anställda och 45 chefer arbetar vi kontinuerligt med att förbättra kvaliteten på våra tjänster för dem vi finns till för.
Daglig verksamhet / Biståndsbedömd sysselsättning tillhör Sociala omsorgsförvaltningen. Som en fackförvaltning har vi en unik möjlighet att arbeta med gemensamma mål för området, helhetsperspektiv och nytänkande.
Målet med verksamheten är att få den enskilde att växa och våga ta nya steg i sin egen utveckling utifrån sina egna förutsättningar.
Arbetskonsulent till Jobb Resurs
Som arbetskonsulent ansvarar du självständigt för ett antal deltagare med någon form av funktionsnedsättning inom LSS eller SoL, som behöver stöd för att komma ut i arbetsliknande sysselsättning. Du gör bedömningar och kartläggningar samt lotsar deltagarna till rätt verksamhet inom Borås Stad eller till den öppna arbetsmarknaden. Du har ansvar för dokumentation, genomförandeplaner och är ett stöd för deltagarna och handledarna på arbetsplatserna. I tjänsten ingår även samverkan med andra aktörer kring deltagarna. Du ingår i ett arbetslag med fyra andra arbetskonsulenter och en stödpedagog.
Övrig information
Läs här om dina förmåner som anställd i Borås Stad.
Innan erbjudande om anställning behöver ett utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.

Kvalifikationer
Vi letar efter dig som vill vara med om ett spännande, utmanande och utvecklande arbete. Du behöver vara initiativstagande, kunna arbeta självständigt och också ha lätt för att samarbeta. Erfarenhet av arbete med personer som har funktionsnedsättning är ett krav. Eftersom du ibland kommer arbeta tillsammans med deltagare i olika miljöer, behöver du ha en god fysik. Du ska ha en avklarad högskoleutbildning inom funktionsnedsättning, pedagogik och eller annan likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig. Dokumentation är en del av arbetet och därför är ett krav att du har god kunskap och erfarenhet av att dokumentera. B-körkort krävs. Utbildning inom Supported Employment är meriterande. Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.
