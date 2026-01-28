Arbetshandledare till Källan DV
2026-01-28
Vill du vara med och skapa meningsfulla dagar för personer med funktionsnedsättning? Är du nyfiken på att arbeta med en varierad målgrupp? Då kan du vara den vi söker! Vi söker nu två arbetshandledare till Källan DV.
Enhet 4 utökar sina verksamheter och Källan är en helt ny daglig verksamhet som öppnade hösten 2025 på Gårdskälsgatan i Skiftinge. Verksamheten vänder sig till brukare inom både SoL och LSS med olika typer av funktionsnedsättningar och kognitiva förmågor. Hos oss får du möjlighet att forma verksamheten tillsammans med oss - vi anpassar arbetssätt och struktur efter de brukare vi möter och utvecklar verksamheten i takt med deras behov. Vi hoppas att du vill följa med på denna spännande utvecklingsresa!
Som arbetshandledare ger du individanpassat stöd och vägledning till personer med autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning inom daglig verksamhet. Du bidrar till att skapa en strukturerad och meningsfull vardag genom att anpassa aktiviteter och uppgifter efter varje individs behov och intressen. De dagliga sysslorna varierar och kan bestå av musik, rörelse, arbete utomhus, skapande aktiviteter, omvårdnad samt träning i sociala färdigheter. Arbetet sker både inomhus, utomhus och i närliggande miljöer.
Du ser utveckling och förbättring av verksamheten som naturliga delar i ditt arbete, där du stöttar och handleder brukarna, både i grupp och individuellt. Kontakt- och samverkanansvar för brukarna ingår, likaså social dokumentation i form av åtgärdsanteckningar samt att följa upp, och skriva genomförandeplaner.
Vi söker dig som har en avslutad och godkänd gymnasieutbildning, gärna som undersköterska, barnskötare eller elevassistent. Du har minst två års aktuell erfarenhet av arbete med personer med intellektuella, fysiska och/eller psykiska funktionsvariationer. Du är van att använda IT och att dokumentera. Det är positivt om du har utbildning i PFA (pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt) och EBP (evidensbaserad praktik) och erfarenhet av att använda metoderna i praktiken.
Du får gärna ha erfarenhet av att möta personer med utåtagerande beteende och personer som kommunicerar med alternativ kommunikation. Då tunga arbetsuppgifter och fysisk aktivitet förekommer, ser vi att du har en god fysisk förmåga och gärna ett B körkort för transport till utflykter och liknande.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss. Som person är du kreativ och påhittig och vill vara med och skapa rutiner och idéer. Du brinner för att skapa en meningsfull vardag för andra människor och är flexibel utifrån brukarens behov. För att lyckas i rollen ser vi att du har ett helhetsperspektiv, är trygg i att bemöta människor med olika slags svårigheter och har ett coachande förhållningssätt.
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar cirka 3 300 medarbetare i nästan 70 olika professioner. Tillsammans möjliggör vi att Eskilstunas äldre och personer med funktionsnedsättning kan leva tryggt och självständigt.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer.
