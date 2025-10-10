Arbetshandledare på Enheten för Sysselsättning
2025-10-10
Vi har bestämt oss! Vi ska bli en kommun i framkant - och har allt som krävs för att lyckas. Korta beslutsvägar, samarbete över verksamhetsgränser och viljan att våga mer. Våra höga ambitioner ger dig med eget driv möjligheter att växa och skapa positiv förändring för medborgarna. Som medarbetare i Ekerö kommun får du en värdefull roll i vår unika övärld - och vi ser fram emot din ansökan.Jobba i Ekerö kommunPubliceringsdatum2025-10-10Dina arbetsuppgifter
Vi tror på dig och din förmåga - därför ger vi dig stort utrymme i din roll. Arbetet i omsorgen är självständigt, roligt och utvecklande. Många som jobbar hos oss uppskattar förtroendet och ansvaret de får i vår kommun, eftersom det bidrar till mycket lärande och utveckling i vardagen. För att lyckas är du trygg i dig själv och i din yrkesroll. Tillsammans med dig vill vi driva arbetet framåt.
Vi söker arbetshandledare - vill du göra skillnad varje dag?
Med tjänsten hos oss får du en nyckelroll i en verksamhet som stöttar personer som står långt från arbetsmarknaden - ofta med försörjning via ekonomiskt bistånd, LSS eller SoL. Som arbetshandledare arbetar du operativt och är fysiskt på plats, dagtid på vardagar.
Du är med och skapar meningsfull sysselsättning som stärker individens arbetsförmåga och leder till stegförflyttning mot arbete eller studier.
Vi utökar nu vårt team och söker engagerade arbetshandledare som vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med oss.
I dina arbetsuppgifter som arbetshandledare kommer du att:
• Planera, genomföra och följa upp arbetsuppgifter och aktiviteter med tydlig arbetsmarknadskoppling.
• Identifiera individers resurser och behov för att kunna anpassa insatserna.
• Motivera, stötta och coacha deltagare i deras utveckling mot rätt självförsörjning.
• Dokumentera och följa upp deltagarnas progression.
• Bidra till att skapa arbetsliknande miljöer som tränar färdigheter och ökar anställningsbarheten.
• Samverka med kollegor och externa aktörer för att hitta hållbara lösningar.
Vem är du? Du tror på människors förmåga till utveckling och har ett lösningsfokuserat, pedagogiskt och lågaffektivt förhållningssätt. Du är trygg i din roll, har god samarbetsförmåga och är van att möta människor med olika bakgrund och behov. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, och har ett genuint engagemang för social hållbarhet.Kvalifikationer
För att du ska lyckas med uppdraget ska du ha:
• Gymnasieutbildning inom exempelvis vård och omsorg, pedagogik, socialt arbete eller annan relevant inriktning.
• Erfarenhet av arbetsmarknadsinsatser, sysselsättningsverksamhet, handledning eller liknande.
• God datorvana och förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
• Förmåga att planera, dokumentera och utvärdera arbetet strukturerat.
Meriterande är om du har:
• Eftergymnasial utbildning inom social omsorg, beteendevetenskap, MI eller lösningsfokuserat arbetssätt.
• Kunskap om NPF, psykisk ohälsa och erfarenhet av att arbeta lågaffektivt/salutogent.
• B-körkort.
Vi erbjuder dig:
• Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag.
• Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten.
• Ett engagerat team med fokus på samverkan och individanpassade lösningar.
Tillträde: Snarst efter överenskommelse
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare
Så tar du dig till Ekerö kommun
För att få arbeta som Arbetshandledare på Enheten för Sysselsättning hos Ekerö kommun krävs det att du uppvisar utdrag (HVB) ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig fotolegitimation före anställning. Utdraget begär du på polisens hemsida. Utdraget ska inte vara äldre än sex månader från utfärdandedatum.
Om Ekerö kommun
Vi är en mängd olika verksamheter som tillsammans skapar en unik kommun - där vi alla hjälps åt över enhets- och verksamhetsgränser.
Vi lever vår värdegrund som innebär ett stort engagemang, god kommunikation med öppen dialog och ett professionellt förhållningssätt. Som en mindre kommun i stockholmsregionen kan vi både erbjuda närhet till varandra och en ambitiös utvecklingsresa. För att bli en kommun i framkant behöver vi fylla på med nya perspektiv, och vi hoppas att du vill vara med och bidra med dina.
Ekerö kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare och strävar efter ett tydligt fokus på hållbarhet. Under förutsättning att verksamhetens möjlighet att uppfylla sina mål kvarstår, har kommunen en positiv inställning till distansarbete när så är möjligt.
Vi erbjuder t.ex. friskvårdsbidrag, löneväxling till pension, växling av semesterdagstillägg till lediga dagar och rökfri arbetstid.
Individuell lönesättning
