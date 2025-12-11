Är du vår nya IT-chef?
2025-12-11
, Säter
, Avesta
, Norberg
, Fagersta
, Borlänge
Vill du vara med och forma vår IT-enhet? Vi söker en strategisk och engagerad ledare som vill ta vår kommun in i nästa fas av säker IT-drift och digitalisering.
Hos oss får du:
* Trevliga och engagerade kollegor och medarbetare
* Friskvårdsbidrag, semesterväxling och möjlighet till löneväxling för pension.
Förtroendearbetstid
Om rollen:
Som ledare för IT-enheten har du det övergripande ansvaret för att leda, utveckla och samordna kommunens IT-verksamhet. Du driver arbetet med digitalisering, informationssäkerhet och teknisk utveckling i nära samverkan med våra verksamheter. Du är chef över ett kompetent team med IT-support, IT-tekniker och systemförvaltare.
Du ingår i kommunstyrelsens ledningsgrupp och har ett viktigt uppdrag i att skapa en modern, säker och effektiv digital arbetsmiljö.
Dina ansvarsområden:
Du leder och utvecklar IT-enheten i enlighet med kommunens övergripande mål, samordnar och prioriterar IT-projekt tillsammans med verksamheterna. Du har ansvar för kommunens IT-strategi och digitaliseringsplan samt säkerställer att vi har en stabil och säker IT-drift. Du har en viktig roll för arbetet med informationssäkerhet och dataskydd. Budget-, verksamhets- och personalansvar för 10 medarbetare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Akademisk utbildning inom IT, teknik, systemvetenskap eller annan relevant inriktning.
* Flerårig erfarenhet av att leda IT-verksamhet, gärna inom offentlig sektor.
* God kunskap om IT-säkerhet, dataskydd och relevanta lagar.
* Erfarenhet av upphandling, projektledning och samverkan med externa leverantörer.
För att lyckas i din roll är du:
* Strategisk, analytisk och lösningsorienterad.
* Kommunikativ och trygg i ledarrollen.
* Professionell och inkluderande.
* Van att coacha, vägleda och driva förändring.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
B-körkort
Tjänsten omfattas av säkerhetsprövning
ÖVRIGT
Vår värdegrund KRAM
I Hedemora kommun arbetar vi utifrån en gemensam värdegrund som genomsyrar hela vår organisation. Den bygger på:
Kundfokus vi sätter invånarnas behov i centrum.
Respekt vi bemöter varandra med värme och förståelse.
Ansvar vi tar ansvar för vårt uppdrag och våra handlingar.
Mod vi vågar tänka nytt och ta initiativ.
Tillsammans skapar vi en välkomnande och trivsam kommun både som arbetsplats och samhälle.
Vi eftersträvar mångfald på vår arbetsplats.
Välkommen med din ansökan!
