Applikationsingenjör

SAP S/4 Application Consultant
Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren SAP S/4 Application Consultant med fokus på EPPM (Enterprise Portfolio & Project Management). Du kommer att ha ansvar för design, konfiguration, testning och driftsättning av lösningar inom EPPM-området. Rollen innebär också att arbeta nära både verksamhet och utvecklingsteam, där du säkerställer att migrationsprogram och mapping-regler utvecklas och genomförs effektivt.Publiceringsdatum2025-10-07Dina arbetsuppgifter
Designa och konfigurera SAP S/4 EPPM-lösningar.
Säkerställa effektiva processer och systemlösningar för EPPM.
Utveckla migreringslogik och samarbeta med processteam under migrationsarbetet.
Samla in verksamhetskrav och skapa detaljerade process- och systembeskrivningar.
Testa och driftsätta lösningar och se till att de uppfyller verksamhetens behov.
Bidra med specialistkunskap i migrationsprocessen, inklusive användning av SAP Migration Cockpit.
Obligatoriska kvalifikationer
Gedigen erfarenhet av datamigrering, utveckling av migreringslogik och samarbete med processteam.
God kunskap i SAP S/4 MM och djup kompetens inom SAP S/4 EPPM.
Erfarenhet av att samla in verksamhetskrav och skapa detaljerade process- och systembeskrivningar.
Flera års erfarenhet av SAP-projekt, inklusive helhetsansvar för lösningsdesign, konfiguration, testning och driftsättning.
Relevant akademisk utbildning.
Erfarenhet av att använda SAP Migration Cockpit.
Expertkunskap inom SAP S/4.
Startdatum: 2025-11-03
Slutdatum: 2026-04-30
Plats: Göteborg (SE)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
