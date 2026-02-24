App- och Webbutvecklare (Angular/TypeScript)
2026-02-24
Vill du utveckla avancerade webbapplikationer inom Machine Vision? Här får du arbeta med Angular, WebGL och 2D/3D-visualisering i ett tekniskt framåtlutat produktteam med stort inflytande.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren app- och webbutvecklare till ett konsultuppdrag i Linköping. Du blir en del av ett självorganiserande produktteam som ansvarar för hela värdeflödet - från behovsanalys till leverans och kontinuerlig förbättring. Uppdraget är kopplat till vidareutvecklingen av en avancerad mjukvaruplattform där traditionell bildbehandling kombineras med Deep Learning i en modern teknisk miljö.
Du arbetar med en webbaserad applikation som används för att konfigurera och optimera 2D- och 3D-kameralösningar. Användargränssnittet är byggt i Angular med visualisering i WebGL och möjliggör både parameterstyrning och grafisk interaktion i komplexa 2D- och 3D-miljöer.
Dina arbetsuppgifter
I rollen utvecklar och förbättrar du webbaserade användargränssnitt i Angular och TypeScript med fokus på funktionalitet, prestanda och användarupplevelse. Du arbetar med 2D- och 3D-visualisering, deltar aktivt i tekniska beslut och bidrar till produktens långsiktiga riktning. Du samarbetar nära produktägare och övriga utvecklare i teamet och arbetar med automatiserade tester samt byggsystem i Python. I viss utsträckning kommer du även i kontakt med mjukvara som körs direkt på kameran, bland annat i LUA. Arbetssättet är outcome-driven och fokuserar på att lösa verkliga användarbehov snarare än att enbart leverera specificerade funktioner.
Förväntade leveranser
Vidareutvecklat och förbättrat användargränssnitt i Angular/TypeScript
Implementerade nya funktioner enligt prioriterad produktbacklog
Förbättrad prestanda och användarupplevelse i 2D- och 3D-visualisering (WebGL)
Automatiserade tester och kvalitetssäkrade byggflöden (Python)
Teknisk dokumentation och bidrag till hållbara arkitektur- och teknikval
Kontinuerliga förbättringar baserat på användarbehov och teamets outcome-drivna arbetssätt
Din profil
Obligatoriska kompetenser:
5-10 års erfarenhet av webbutveckling
Mycket god erfarenhet av Angular och TypeScript
Erfarenhet av scriptspråk, exempelvis Python
Högskoleexamen inom relevant område eller motsvarande praktisk erfarenhet
Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Meriterande färdigheter:
Erfarenhet av utveckling av användargränssnitt för desktop- och/eller mobilapplikationer
Erfarenhet av 2D- och 3D-visualisering, exempelvis OpenGL eller WebGL
Erfarenhet av systemtest och/eller DevOps
Erfarenhet av LUA
Kunskaper i svenska
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är initiativtagande och självgående med förmåga att ta tekniskt ansvar. Du är social och kommunikativ, bidrar positivt till teamets utveckling och kultur samt är trygg i att identifiera förbättringsområden och driva dem framåt.
Övrig information
Plats: Linköping Omfattning: Heltid, 100 % Period: 2026-03-02 - 2026-12-31 Arbetsmodell: Hybrid, arbete sker primärt från kontoret i Linköping Start: Så snart som möjligt Sista dag att ansöka är 8 mars 2026
Detta är ett konsultuppdrag hos kund. Konsultavtal och NDA krävs innan uppdragsstart. Urval sker löpande.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
