Apotekare / Receptarie - Lund

Vi söker en noggrann och serviceinriktad Apotekare/Receptarie till ett apotek i Lund. Tjänsten är helst heltid, men deltid fungerar också beroende på kandidatens tillgänglighet.
Du kommer att arbeta med att expediera recept, ge professionell rådgivning och säkerställa trygg och korrekt läkemedelshantering enligt gällande regler och rutiner.
Arbetsuppgifter inkluderar:
Expediera recept och lämna ut läkemedel
Ge rådgivning och vägledning till kunder
Hantera läkemedel enligt säkerhets- och kvalitetskrav
Dokumentera enligt apotekets riktlinjer
Bidra till ett positivt och tryggt kundmöte
Samarbete med kollegor i en lugn och professionell arbetsmiljöPubliceringsdatum2025-11-14Kvalifikationer
Legitimation som Apotekare eller Receptarie.
Omfattning:
Heltid önskas, men deltid fungerar också.
Plats:
Lund
Så här söker du:
1. Ladda ner Catch Me-appen
2. Skapa konto & genomför våra digitala tester
3. Du får en pushnotis när du matchar uppdraget
Frågor eller funderingar? Kontakta ansvarig: poyan.sandnell@catchme.se
076-144 09 39
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
