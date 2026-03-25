Anslutningstekniker till Energibolag
Vi söker dig som vill arbeta i en varierande roll som Anslutningstekniker där du är en viktig länk i hela anslutningsarbetet för företagets kunder. Du arbetar med löpande kundkontakt för att leverera god service och en effektiv anslutningsprocess. Du är nyfiken på hur elsystemet är uppbyggt och har erfarenhet inom energibranschen. Välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Företaget är ett stort energiföretag som fokuserar på framtidens energilösningar. Inom avdelning anslutning arbetar 35 kollegor som tillsammans ansvarar för nyanslutningar till elnätet. Deras kunder är såväl privatpersoner som företag. I teamet på tio kollegor arbetar ni tillsammans och är med och utvecklar spännande idéer och initiativ.
Som anslutningstekniker arbetar du med att ta emot föranmälningar om att anslutas till elnätet. Du ansvarar för att noggrant granska kundens önskemål och behov, rita in ärendet i kartsystem och utföra beräkningar. Under hela anslutningsprocessen är du en viktig länk för att säkerställa en effektiv och smidig anslutningsupplevelse. Genom kontakt med externa parter såsom montörer, elinstallatörer och anläggningsentreprenörer, koordinerar du att anslutningen sker på bästa sätt. Tjänsten är en kontorstjänst med placering i Malmö.
ARBETSUPPGIFTERTa emot föranmälningar från privatpersoner och företag
Rita in i kartsystem och utföra beräkningar
Leverera god service och tydlig kommunikation
VI SÖKER DIG SOMErfarenhet av energibranschen, gärna i roller som montör, elinstallatör, beredare, elektriker eller motsvarade
Erfarenhet av mätarbyten och har ett stort intresse av hur elsystemet är uppbyggt
Har goda kunskaper i både svenska och engelska då båda språken används inom kontaktytor internt såväl som externt
Det inte nödvändigt, men meriterande om du har:
• Utbildning inom elkraft eller energi
För att trivas i rollen är du som person professionell och lösningsorienterad, även i utmanade situationer. Du är förtroendeingivande i din kommunikation och har ett bra samarbete med dina kollegor. Du delar med dig av insikter och kunskap för att stötta dina närmsta personer. En positiv inställning och ett stort engagemang för ditt arbete.
OM ANSTÄLLNINGEN
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday. Ambitionen från kunden och vår sida är att du blir direktanställd hos kunden.
ÖVRIG INFOOmfattning: Heltid, 6 månader med möjlighet tillförlängning
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Malmö
Lön: Marknadsmässig månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
OM FRIDAY
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
