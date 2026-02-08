Anbud- och kalkylledare

Saab AB / Organisationsutvecklarjobb / Linköping
2026-02-08


Visa alla organisationsutvecklarjobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång, Motala eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Saab AB i Linköping, Motala, Norrköping, Haninge, Nyköping eller i hela Sverige

Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.

Din roll

Vi söker en anbud- och kalkylledare som kan ta fram kalkyl och offertunderlag för pågående och nya kontrakt gällande support och underhåll för Gripen. Du kommer att jobba nära de operativt ansvariga avdelningarna och tillsammans med övriga kampanjroller i säljteamet representera support och underhållsorganisationen i säljkampanjer för Gripen. Du medverka även till att kontinuerligt utveckla verksamhetens kalkylarbete och samverkan.

I rollen ingår att hålla och delta i olika regelbundna möten/forum med utpekade kontaktpersoner inom organisationerna kopplade till support och underhåll.

Tjänsten kan, beroende på din bakgrund och intresse, kombineras med andra roller inom marknadsorganisationen. Således finns goda förutsättningar om du vill utvecklas inom olika marknads- eller kontraktsroller. Du kommer att kunna vara delaktig i att forma verksamhet, vinna kontrakt, bygga upp och driva stora supportavtal och åtaganden.

Publiceringsdatum
2026-02-08

Profil
Vi söker dig med en blandning av kalkylerfarenhet, affärsmässighet och intresse för vår verksamhet och kundrelationer. Du visar på engagemang och initiativtagande för att skapa strukturer och rutiner. Du lockas av att arbeta i en roll där du får agera spindeln i nätet och skapa dig ett brett kontaktnät.

Vi söker dig som

* Har erfarenhet av att driva och leda arbete, exempelvis genom projektledning, och trivs med att ta ansvar hela vägen från idé till genomförande
* Har mycket goda kunskaper i Excel
* Är kommunikativ och har lätt för att samarbeta med olika funktioner och intressenter
* Arbetar noggrant, strukturerat och proaktivt, och har förmågan att både fördjupa dig i detaljer och lyfta blicken mot helheten.

Meriterande - eller områden du är nyfiken på att utvecklas inom

* Sälj- och produktledningsprocesser
* Uppbyggnad och/eller drift av support- och underhållslösningar för komplexa militära lösningar


Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Vad du blir en del av

Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld. Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.

Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.

Ersättning
Not Specified

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_39238".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Saab AB (org.nr 556036-0793)

Arbetsplats
Saab AB

Jobbnummer
9729708

Prenumerera på jobb från Saab AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Saab AB: