Amanuens Till Ines
Lunds Universitet, 009999 Lunds Universitet, 150000 Nat / Högskolejobb / Lund Visa alla högskolejobb i Lund
2025-09-26
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds Universitet, 009999 Lunds Universitet, 150000 Nat i Lund
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifterna för en amanuens kan avse undervisning, medverkan i forskning eller administration.
Arbetsuppgifterna för denna anställning innefattar:
Du kommer att arbeta med digitala rumsliga data över utvalda jordbruksområden. Dessa data härstammar från fältarbeten och digitala öppna databaser. Du kommer att arbeta mycket med dataanalys och systematisering av data, i nära anknytning till de aktiva forskarna. Forskningen i UPSCALE-projektet syftar till förbättrade metoder för användning av geospatiala data inom jordbruksområdet, och anställningen är därmed en del av detta projekt. Du kommer att få möjlighet att träffa andra deltagare i UPSCALE. Andra uppgifter i förhållande till projektet kan tillkomma.
Behörighet
Behörig att anställas som amanuens är den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå vid fakulteten (eller närliggande ämne för de gemensamma institutionerna). Examen får ej vara uttagen.Publiceringsdatum2025-09-26Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- antagen till MSc-utbildning i GIS och fjärranalys
- MSc-kurser i satellit-fjärranalys, GIS, pythonprogrammering och databaskunskap.
- kandidatexamen inom miljövetenskap, naturgeografi eller liknande ämne
- kunskap i pythonprogrammering
- mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
Meriterande för anställningen är:
- kurser inom klimat, markanvändningsplanering, etc.
- praktisk yrkesarbete eller praktik inom jordbruksområdet
- praktisk erfarenhet av arbete inom GIS-området
- erfarenhet av att producera vetenskaplig rapport eller annan skriftlig dokumentation av akademiskt arbete
- körkort
Övrigt
Denna anställning är tidsbegränsad under perioden 2025-11-01 till 2026-03-31 och avser omfattning 25%.
Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt. Bestämmelser gällande utbildnings- anställningen som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§.
Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Du skall också bifoga utdrag från LADOK som intygar din behörighet. Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
Välkommen med din ansökan!
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 360 forskarstuderande och 700 anställda.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA2025/2682". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lunds Universitet, 009999 Lunds Universitet, 150000 Nat Kontakt
Lars Eklundh lars.eklundh@nateko.lu.se +46462229655 Jobbnummer
9527457