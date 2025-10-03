Amanuens
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.På institutionen för biomedicin bedrivs forskning och undervisning inom prekliniska och kliniska medicinska ämnen. Institutionen är indelad i följande fyra avdelningar: infektionssjukdomar, mikrobiologi och immunologi, medicinsk kemi och cellbiologi samt laboratoriemedicin. För närvarande har institutionen cirka 340 medarbetare och cirka 450 Mkr i omsättning.
Institutionen för biomedicin söker nu en amanuens, med placering i grupp Linda Fogelstrand vid Avdelningen för laboratoriemedicin
Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av forskning om analyser vid akut myeloisk leukemi. De praktiska uppgifterna kommer vara laborativt arbete med djupsekvensering, sammanställning av data samt förberedelse av etik-, biobanks- och datauttagsansökningar skrivna på svenska.
Kvalifikationer
Behörig att anställas som amanuens är den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. För denna anställning är ett krav att den sökande innehar kandidatexamen i molekylärbiologi samt har praktisk erfarenhet av djupsekvensering och hantering av biobankade leukemiprover. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställning
Anställningen är på deltid 10% i sex månader, med placering tills vidare på institutionen för biomedicin. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Linda Fogelstrand. Telefon 070-2584188, E-postadress: Linda.Fogelstrand@gu.se
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2025-10-24
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
