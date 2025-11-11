Allroundtekniker
Regionteatern Blekinge Kronoberg är en scenkonstinstitution för två regioner. Regionteatern har som uppdrag att producera, arrangera och stimulera scenkonst för barn, unga och vuxna. Verksamheten omfattar egen produktion, samproduktion, pedagogisk verksamhet, residens, gästspel och turnerande verksamhet.
Regionteatern är ett aktiebolag som ägs av Region Kronoberg, Region Blekinge och Växjö kommun. Teatern har sina repetitionslokaler, ateljéer, verkstäder och administration i Växjö.
Regionteaterns verksamhet omfattar teater, dans och olika evenemang på turné i skolor, bygdegårdar och på andra typer av scener, främst i Kronoberg och Blekinge, samt på de egna scenerna i Växjö och i Karlshamn.
Allroundtekniker till teaterns tekniska avdelning
Vi söker en engagerad och lösningsorienterad allroundtekniker till Regionteatern Blekinge Kronoberg.
Allroundteknikern har en viktig operativ roll och bidrar till att säkerställa hög kvalitet och teknisk stabilitet i det dagliga arbetet.
Tjänsten omfattar ett brett spektrum av tekniska uppgifter inom ljud, ljus och bild, och är en praktisk resurs vid teaterns arrangemang, gästspel och övriga aktiviteter. Funktionen har en drivande roll i linjearbete, samt agerar som praktisk resurs under produktionsperioder.
Arbete sker i nära samarbete med teknisk samordnare och är fördelat mellan teaterns verksamheter i Växjö och Karlshamn.
Huvudsakliga arbetsområden
Arbeta praktiskt med ljud-, ljus- och bildteknik samt som ansvarig för utrustning och säkerhet vid arrangemang som gästspel och uthyrningar.
Delta som teknisk resurs under produktionsperioder i samverkan med produktionsteam.
Vid behov utföra arbetsuppgifter kopplade till teaterns föreställningsverksamhet, vilket kan innebära att med kort varsel ersätta turnétekniker vid frånvaro eller sjukdom.
Vara en drivande del i teknikavdelningens linjearbete tillsammans med teknisk samordnare.
Handha teaterns inventariesystem, inklusive registrering, kontroll, underhåll och uppföljning.
Bidra till att rutiner följs och att teknikflöden fungerar smidigt i vardagen.
Ha en löpande och proaktiv kommunikation och information till teknisk samordnare om nuläge, behov och eventuella problem som påverkar budget och/eller planering.
Kvalifikationer för tjänsten
Relevant eftergymnasial utbildning och/eller flera års erfarenhet av produktion och tekniskt arbete inom scenkonst.
God teknisk kompetens inom ljud-, ljus- och bildteknik.
Praktisk erfarenhet av live event, evenemang eller liknande verksamhet.
Erfarenhet av programmering i Qlab och ETC Eos.
Grundläggande el- och riggkunskap.
Förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Behärska svenska och engelska både i tal och skrift.
Körkort B är ett krav, C är en merit.
Personliga egenskaper för att lyckas i rollen
Flexibel, lösningsorienterad och serviceinriktad.
God samarbetsförmåga och kommunikation.
Praktisk, strukturerad och trygg i tekniska miljöer.
Beredd att arbeta oregelbundna tider och växla mellan arbetsplatser i Växjö och Karlshamn.
Regionteatern vill ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt mångfald tillför verksamheten.
Anställningsform
Tjänsten är en avtalad visstid på 75% tom 30 juni 2027, med möjlighet till förlängning.
Arbetet utgår ifrån Växjö och sker såväl dagtid som kvällstid samt vardagar och helger.
Tillträde 2 mars 2026 eller enligt överenskommelse.
För information om tjänsten kontakta:
Teknisk chef Simon Runsten, tel 0470-70 05 10
Ansökan med CV skickas till simon.runsten@regionteatern.se
Sista ansökningsdag är den 1 december 2025.
Kollektivavtal finns.
Facklig kontaktperson Björn Johansson Boklund, bjorn.j.boklund@regionteatern.se
Fackförbundet för Scen & Film.
Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.
