Äldrepedagog
2026-01-28
Att arbeta i Hörby kommun
Hörby kommun med 15 700 invånare ligger mitt i Skånes hjärta med det mesta och det bästa runt hörnet.
Hörby är en mycket gammal handelsort. Vi som bor eller arbetar i Hörby är mycket stolta över vår vackra och blandade natur.
Här kan man få känslan av att befinna sig mitt i vildmarken och ändå är människor, service och bekvämligheter aldrig långt borta.
Kommunen erbjuder en mångfald av arbetsuppgifter och yrken. Att arbeta inom Hörby kommun handlar i första hand om att ge service till våra medborgare.
Service inom allt från vård och omsorg till parkskötsel och anläggningsarbeten.
Publiceringsdatum2026-01-28Arbetsuppgifter
Äldrepedagog till Särskilt Boende, var med och skapa något nytt.
Vill du vara med från allra första början och bygga upp ett aktivitetsarbete som verkligen gör skillnad? Vi söker en äldrepedagog som vill ta plats i ett utvecklingsarbete där ingenting är färdigt och där dina idéer, din kreativitet och din kompetens får forma vägen framåt.
Om tjänsten:
Detta är en ny roll hos oss. Du kommer in i ett skede där vi tillsammans ska skapa ett aktivitetsutbud och ett pedagogiskt arbetssätt som stärker livskvalité, delaktighet och glädje för våra boende. Här finns utrymme att tänka nytt, testa, utvärdera och bygga upp något hållbart från grunden. Du blir en viktig del av teamet och en drivkraft i att utveckla vår verksamhet. Arbetsuppgifter
Planera och leda sociala, kulturella och terapeutiska aktiviteter
Arbeta hälsofrämjande och förebyggande med fokus på varje individ
Bidra med pedagogisk kompetens i team och handleda personal
Arbeta med reminiscens, kultur, musik och interaktiva arbetssätt
Dokumentera och följa upp insatser
Stärka de äldres delaktighet och livskvalitetKvalifikationer
Är utbildad äldrepedagog
Har god förmåga att skapa trygghet och relationer
Visar kreativitet, lyhördhet och initiativkraft
Har kunskap om åldrandets psykologi och pedagogiska metoder
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
ÖVRIGT
Ersättning
