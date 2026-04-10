AI-First Technical Associate till Progrits
Är du nyfiken, orädd och gillar att få saker att hända? Vi på Progrits söker nu en AI-First Technical Associate som vill jobba nära vår koncern-CTO . Det är en hands-on roll för dig som vill bygga, testa, deploya och förbättra - och som drivs av att lösa problem hela vägen i mål. Om du tycker att det låter intressant och vill utvecklas tillsammans med oss - läs vidare!
Progrits är en nordisk mjukvarukoncern, mitt uppe i en accelererande tillväxtresa. På huvudkontoret i Göteborg är vi ett tjugotal personer som jobbar med att stötta, stärka och utveckla våra dotterbolag. Det gör vi genom extra muskler inom ledning, affärsutveckling, HR, marknad, ekonomi och IT - så våra dotterbolag kan fokusera på sina kärnverksamheter. Vi växer med fler bolag och fler användare som behöver ett stabilt, säkert och serviceinriktat IT-stöd.
Om rollen
Som AI-First Technical Associate arbetar du tätt tillsammans med vår koncern-CTO och avlastar i det dagliga arbetet. Du tar över (ibland otydliga) uppgifter, sätter dig snabbt in i problem och driver lösningar självständigt, med fokus på att leverera snarare än att eskalera.
Rollen är bred, praktisk och rörlig. Ena dagen kan du bygga en enkel fullstack-lösning från idé till produktion, nästa dag researcha ett tekniskt problem, sätta upp en integration eller automatisera ett internt arbetssätt. Fokus är alltid på leverans, tempo och fungerande lösningar.
Huvudsakliga ansvarsområden:
Avlasta CTO i det dagliga arbetet
Ta över tasks och driva lösningar självständigt
Bygga end-to-end-lösningar från idé prototyp produktion
Sätta upp enklare backend, frontend och integrationer
Deploya (t.ex. Vercel, AWS, Docker)
Arbeta AI-first och snabbt iterera fram lösningar
Teknisk problemlösning, research och debugga okända problem
Förbättra system & arbetssätt genom automatisering
Om dig
Vi söker dig som har 1-3 års relevant erfarenhet inom tech och som vill ta klivet in i en bred roll med stort utrymme för påverkan. Vi tror att du är en självgående, lösningsorienterad och prestigelös person som gillar att ta ansvar. Du är nyfiken, orädd och inte fast i "så har vi alltid gjort". Går det att ta en smart genväg utan att det blir tokigt - då gör du det. Du är bekväm med otydliga uppdrag och tycker om att lära dig genom att göra. För dig är leverans viktigare än att fastna i detaljer.
Vi tror du:
Självgående kan ta över och slutföra uppgifter
Använder verktyg som Claude Code, Codex, Cursor, GitHub eller Copilot dagligen
Kan bygga, koppla ihop och deploya en enkel fullstack-lösning
Har en god problemlösningsförmåga där du kan researcha, debugga och hitta lösningar utan att fastna
Har ett leveransfokus och prioriterar fungerande lösningar framför perfektion
Är flytande i svenska i tal och skrift samt har goda kunskaper i engelska
Det är meriterande om du har:
En högre akademisk utbildning inom relevant område (ex. programmering, matematik, fysik)
Erfarenhet av startup- eller scaleup-bolag med högt tempo
Erfarenhet av att bygga och deploya egna projekt
Erfarenhet av att sätta upp AI-flöden, automationer eller agenter
Erfarenhet av frontend, backend och enklare DevOps
Ett produkttänk där du förstår användare och kan föreslå förbättringar
Intressant? Ta kontakt!
Låter det här som ett team, en arbetsmiljö och kultur du skulle kunna trivas i - då vill vi gärna höra mer från dig! Sök jobbet, connecta med oss eller dela detta med någon du tror skulle passa in!
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är 2026-04-26.
Har du frågor om tjänsten, teamet eller företaget hör du av dig till Elin Andersson, People & Talent Specialist på Progrits.
Vilka vi är
Progrits är ett ledande programvarubolag inom vertikal mjukvara och informationstjänster för business to business. Vi utvecklar och levererar verksamhetskritiska programvaror och informationstjänster inom fordonshandel, transport och logistik, samt integrerad e-handel. Med drygt 250 anställda, 4900 privata och offentliga kunder i 20 länder, och en omsättning på drygt 300 MSEK är vårt fokus att leverera produkter och lösningar som förenklar och automatiserar arbetet för våra kunder och deras organisationer. Sedan 2023 är Progrits en del av Axcel, ett nordiskt private equity bolag med stort intresse för tech-sektorn.
För våra drygt 250 medarbetare i koncernen är grit en viktig del i jobbet. Det innebär att vi är ihärdiga, beslutsamma och vågar ta oss an utmaningar tillsammans. Förutsättningarna är inte alltid optimala och riktlinjerna satta - precis som livet i allmänhet. Hos oss kan det betyda alltifrån systemuppdateringar och att springa Göteborgsvarv till utlandsetableringar.
Är du som oss, tror vi att du vill känna meningsfullhet på jobbet - och vara med om att göra Progrits till ett ännu bättre och roligare ställe att jobba på. Vi är seriösa, men inte på något sätt allvarliga - jobbet är en för stor del av livet för att inte ha kul! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7545980-1940150".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Progrits AB
https://jobs.progrits.se
Västra Hamngatan 5
)
411 17 GÖTEBORG
