Agile Program Coach
2026-03-31
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en Agile Program Coach hos vår kund.
Om uppdraget
Vi söker en Agile Program Coach med driv och teknisk förståelse.
I rådande omvärldsläge har efterfrågan på våra produkter ökat markant. Således behöver vi öka kapaciteten i vår leveranskedja snabbare än vi någonsin gjort (design, test design, supply chain, produktion och leverans). Vi behöver en Agil Program Coach som kan stötta oss och hålla ihop arbetsmetodiken i våra pågående initiativ för att på ett strukturerat och effektivt sätt öka vår leveransförmåga.
Om rollen Som Agile Program Coach kommer du att: * Stötta Programledare, Projektledare och chefer i att utveckla våra arbetssätt. * Bidra med struktur och beskrivningar av hur vi arbetar, så att alla vet hur vi skapar värde. * Vara en förändringsledare som inte bara coachar i teori, utan också kavlar upp ärmarna och visar i praktiken. * Sätta upp och följa upp KPI:er för kvalitet, flöden och progress. * Hjälpa organisationen att använda Jira och våra verktyg på ett smartare sätt. * Bidra till att göra våra möten mer effektiva och skapa tydlighet i roller, ansvar och forum.
Vi söker en konsult som har: * Erfarenhet av att driva förbättring i större utvecklingsprogram, * Både förståelse för och praktisk erfarenhet av agil utveckling på team- och programnivå. * Hands-on kunskap i Jira (t.ex. dashboards, rapporter, flöden). * Förmåga att arbeta med KPI:er och mätetal kopplat till kvalitet, test, integration och leveransförmåga. * Förmåga att skapa struktur, tydlighet och fokus i komplexa organisationer. * En kombination av coachande förhållningssätt och praktisk drivkraft.
Konsulten blir en nyckelspelare i ett av våra mest spännande program, där hen får möjlighet att både påverka helheten och göra skillnad i vardagen. Konsulten får jobba nära ledning, produktägare, team och chefer - och vara den som driver förbättring och skapar förutsättningar för att vi ska kunna leverera med högre kvalitet och större effekt.
Arbetet är 5 dagar på plats i lokaler i Järfälla
Säkerhetsprövning är ett krav innan start.
Placeringsort: Stockholm
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Så ansöker du
