Affärsresesäljare
Sydresor AB / Rese- och trafikjobb / Älmhult Visa alla rese- och trafikjobb i Älmhult
2026-03-27
, Osby
, Östra Göinge
, Ljungby
, Markaryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sydresor AB i Älmhult
Sydresor AB är en resebyrå som ligger vid järnvägsstationen i Älmhult. Det är ett privatägt familjeföretag.
Vi är idag mestadels inriktad på affärsresor men bokar även privatresor och då bokar vi tåg, flyg, hotell, grupper o konferens m.m till våra avtalskunder framför allt kommuner i Sverige. Vi har idag kavtal med ca 50 kommuner.
Vi är idag 8 personer och behöver utöka vår personalstyrka med en heltidstjänst som ska vara en pålitlig, lättsam medarbetare.
Dina arbetsuppgifter blir att jobba mot privata & affärskunder och om du är en glad positiv problemlösare, fördomsfri och ödmjuk så kommer du säkert att passa in i vårt lilla gäng, som är mycket familjärt. Därför är din personliga kemi mycket viktig.
Meriterande:
• Du bör vara stresstålig och kunna hålla många bollar i luften samtidigt.
• Kännedom om Amadeus bokningssystem och Silverrail/Linkonline
• God datavana att jobba med olika datasystem.
• Ett krav är tal och skrivförmåga i svenska o engelska, då våra kundkontakter mestadels sker via telefon och mail på svenska.
• Erfarenhet av att ha jobbat inom reseindustrin.
Vi ser gärna att du kan börja Juni.
Vi uppskattar om du skickar med bild på dig själv.
Tjänsten är på heltid Måndag - Fredag 8.00 - 17.00
OBS graviditetsvikariat t o m 270331, kan evt blir förlängt.
Tjänsten är på 100%.
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Via mail
E-post: kina@sydresor.se
Arbetsgivare Sydresor AB
(org.nr 556404-1829)
Järnvägsstationen
)
343 21 ÄLMHULT Kontakt
Henrik Mathiesen henrik@sydresor.se 0705571495 Jobbnummer
9825297