Affärsområdeschef
YA Gruppen AB / Ekonomichefsjobb / Stockholm
2026-01-28
Affärsområdeschef till YA Gruppen
Vill du vara med och utveckla ett växande företag tillsammans med drivna kollegor?
YA Gruppen startade sin verksamhet 2016 med ambitionen att bli den främsta samarbetspartnern inom personalförsörjning för företag verksamma inom våra kompetensområden. Sedan dess har vi vuxit stabilt, där den största delen av vår tillväxt kommer från utökade engagemang och långsiktiga samarbeten med befintliga kunder.
Vi vet att det är svårt att rekrytera kompetenta och självgående yrkesarbetare och det är just detta som är vår styrka. Vår samlade erfarenhet har resulterat i ett effektivt, skalbart och träffsäkert arbetssätt för att förse företag med rätt kompetens inom de områden vi är verksamma.
Nu söker vi en Affärsområdeschef som vill ta ett helhetsansvar för ett nytt affärsområde och aktivt bidra till YA Gruppens fortsatta tillväxt.
Om rollen
Som Affärsområdeschef har du ett övergripande ansvar för affärsområdets utveckling, resultat och tillväxt. Rollen är både strategisk och operativ och innefattar ett tydligt försäljningsansvar, där du aktivt arbetar med att skapa nya affärer och bygga långsiktiga kundrelationer.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Ansvara för affärsområdets resultat, tillväxt och lönsamhet
Driva försäljning, identifiera nya affärsmöjligheter och aktivt bearbeta nya kunder
Utveckla och fördjupa samarbeten med befintliga kunder och partners
Bidra till bolagets strategiska utveckling och expansion
Säkerställa effektiva arbetssätt och hög kvalitet i leveransen
Vem är du?
Du är en affärsdriven ledare som trivs i en roll där försäljning, relationer och resultat står i centrum. Du är självgående, initiativrik och motiveras av att skapa tillväxt.
Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet av försäljning och affärsutveckling
Är van vid att driva nykundsbearbetning och stänga affärer
Har ett tydligt affärstänk och ett starkt eget driv
Är kommunikativ, relationsskapande och trygg i ditt ledarskap
Trivs i en entreprenöriell miljö med högt tempo och korta beslutsvägar
Vi erbjuder
En nyckelroll med stort mandat och tydligt affärsansvar
Vara med att påverka och bygga upp ett affärsområde
Drivna och engagerade kollegor
En kultur präglad av ansvar, affärsfokus och långsiktighet
Låter detta som rätt utmaning för dig?
Välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: robin@yagruppen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare YA Gruppen AB
(org.nr 559047-7922)
Vanadisvägen 3 (visa karta
)
113 46 STOCKHOLM Jobbnummer
9710406