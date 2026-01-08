Affärsdriven Interim Customer Service Manager
Randstad AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Göteborg
2026-01-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-08Dina arbetsuppgifter
Är du en ledare som ser möjligheter där andra ser ärenden? Har du säljet i blodet och Salesforce i fingertopparna? Vi söker nu en proaktiv Interim Manager som kan transformera vår kundservice till en tillväxtmotor under de kommande 3-4 månaderna.
Vi letar inte efter en förvaltare, utan efter en "doer". Som vår interimschef för kundservice är ditt uppdrag dubbelt: du ska säkerställa en operativ leverans i absolut världsklass, samtidigt som du implementerar ett säljorienterat mindset i teamet.
Genom din tidigare erfarenhet av försäljning vet du att varje supportärende är en chans att stärka kundlojaliteten och öka affärsvärdet. Du kommer att äga våra flöden i Salesforce och se till att systemet arbetar för oss, inte tvärtom.
Detta är den perfekta rollen för dig som älskar att se snabba resultat. Under 3-4 månader får du mandat att påverka, utmana gamla sanningar och bygga en brygga mellan kundservice och försäljning hos ett bolag i spännande utveckling.
Ansvarsområden
Dina främsta ansvarsområden:
Leda och coacha: Inspirera teamet till att leverera service i världsklass och nå uppsatta mål.
Affärsmässighet: Identifiera möjligheter till merförsäljning och proaktiv kundbearbetning inom kundservicen.
Systemoptimering: Säkerställa att vi nyttjar kraften i Salesforce fullt ut för att effektivisera ärendehantering och kunddata.
Processutveckling: Se över och trimma befintliga arbetsflöden för att öka både kundnöjdhet och konvertering.
Intervjuer kommer att ske löpande så välkommen med din ansökan idag!Kvalifikationer
För att lyckas i detta uppdrag krävs det att du är orädd, strukturerad och har en gedigen förståelse för hur kundservice och sälj samverkar.
Du har också erfarenhet av:
Ledarskap inom kundservice eller försäljning.
Försäljning: Du har ett kommersiellt tänk och är van vid att arbeta mot KPI:er.
Salesforce: Du har arbetat i systemet tidigare och känner dig trygg med att navigera och administrera i miljön.
Interimskonsult: Du är van vid att snabbt sätta dig in i nya verksamheter och leverera resultat direkt.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Hourly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9674246