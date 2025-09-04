Affärscoach
Vill du coacha människor som bygger framtidens innovativa bolag? Movexum söker en ny affärscoach till sitt team, gärna med erfarenhet från inkubatorsmiljön och som kan bidra med egna erfarenheter från att driva bolag.
Movexum AB är Gävleborgs företagsinkubator för innovativa startups och entreprenörer. Vi erbjuder skräddarsydd affärcoaching, nätverk och finansieringsmöjligheter för att hjälpa företag att växa och nå sin fulla potential. Med en stark koppling till näringsliv, akademi och offentliga aktörer skapar vi en dynamisk miljö där innovation kan blomstra. Sedan starten 2008 har cirka 300 bolag genomgått våra affärsutvecklingsprogram, där 76% av bolagen fortfarande är aktiva. Movexum är en del av det nationella inkubatorprogrammet och en nyckelspelare i regionens innovationssystem. Vårt mål är att skapa hållbara och konkurrenskraftiga företag som bidrar till regional och nationell utveckling.Arbetsuppgifter
Som affärscoach på Movexum blir du en del i gänget på totalt 15 personer som brinner för att hjälpa innovatörer, entreprenörer och startups från idé till internationell marknad. Hos oss är förändring ett normaltillstånd.
Du kommer att ingå i härligt team med fem coacher, som har ett tätt samarbete för att se till att bolagen får det stöd de behöver. Du kommer att arbeta med direkt coaching med de bolag vi har i programmen, men även med utbildningsinsatser och projekt.
Din viktigaste uppgift är att stötta människorna i startupbolagen, så de kommer ut på marknaden med sin affärsidé - så framgångsrikt och snabbt som möjligt. Vi arbetar enligt LEAN-startup metoden och med ett coachande förhållningssätt. Tillsammans med teamet kommer du även att arrangera workshops och andra aktiviteter som stimulerar bolagens utveckling. Det är en omväxlande roll och delar av arbetet kommer genomföras självständigt, men det är också en social roll där interaktion med andra människor och inkludering av nya perspektiv är nyckeln till framgång. Tjänsten utgår från vårt trivsamma kontor i centrala Gävle.Profil
Vi söker en person som har erfarenhet från att arbeta inom inkubatorsvärlden och som också har egna erfarenheter av entreprenörskap. Vi tror att du har kommit en bit i din karriär och tack vare dina erfarenheter är du trygg i vad det innebär att vara entreprenör. För att trivas i rollen behöver du vara en social person som har lätt att sätta dig in i andras perspektiv. Du gillar att bygga relationer vilket är viktigt i rollen både i mötet med våra entreprenörer, men såklart även med teamet samt med andra viktiga samarbetspartners. Vi tror att den vi söker är nyfiken och gillar att hålla sig uppdaterad på vad som händer i omvärlden.
För att vara framgångsrik i rollen ser vi att du har en relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet. Du både talar och skriver svenska och engelska flytande. Har du dessutom en coachutbildning från IFCs eller motsvarande är det meriterade.Så ansöker du
Tjänsten är heltid och tillsvidareanställning med placering Gävle. Tillträde och lön enligt överenskommelse. I den här rekryteringen samarbetar vi med Clockwork rekrytering och har du frågor eller funderingar kontakta Elin Broqvist på elin.broqvist@clwork.se
Sista ansökningsdag är den 21 september 2025. Varmt välkommen med din ansökan!
