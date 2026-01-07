AdSales Development Representative (aSDR)

Talent & Partner AB / Bankjobb / Stockholm
2026-01-07


Visa alla bankjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Talent & Partner AB i Stockholm, Solna, Huddinge, Tyresö, Täby eller i hela Sverige

Stockholm / Heltid
Vi söker en ambitiös aSDR till ett innovativt försäljningsbolag som fokuserar på digitala tjänster och marknadsföringslösningar.
Om rollen:
Du ansvarar för leadgenerering, prospektering och kvalificering av potentiella kunder. Rollen är ett perfekt steg för dig som vill utveckla din karriär inom försäljning och skapa förutsättningar för framgångsrika affärer.
Vi söker dig som:
Är nyexaminerad eller har upp till 2 års erfarenhet inom B2B-försäljning

Har stark kommunikativ förmåga och driv

Är analytisk, självgående och van vid att arbeta med CRM-system

Är resultatinriktad och motiveras av att nå mål

Vi erbjuder:
Grundlön + provision

Stöttande mentorskap och utbildning

Möjlighet att växa till seniora säljarroller

Publiceringsdatum
2026-01-07

Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Relatable med Talent&Partner. Du är välkommen med ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande. Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev.
Skicka din ansökan idag via work@talentpartner.se Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Talent & Partner AB (org.nr 556881-1763)
Birger Jarlsgatan 8, 5tr (visa karta)
114 34  STOCKHOLM

Jobbnummer
9672325

Prenumerera på jobb från Talent & Partner AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Talent & Partner AB: