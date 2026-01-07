AdSales Development Representative (aSDR)
Talent & Partner AB / Bankjobb / Stockholm Visa alla bankjobb i Stockholm
2026-01-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Talent & Partner AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Tyresö
, Täby
eller i hela Sverige
Stockholm / Heltid
Vi söker en ambitiös aSDR till ett innovativt försäljningsbolag som fokuserar på digitala tjänster och marknadsföringslösningar.
Om rollen:
Du ansvarar för leadgenerering, prospektering och kvalificering av potentiella kunder. Rollen är ett perfekt steg för dig som vill utveckla din karriär inom försäljning och skapa förutsättningar för framgångsrika affärer.
Vi söker dig som:
Är nyexaminerad eller har upp till 2 års erfarenhet inom B2B-försäljning
Har stark kommunikativ förmåga och driv
Är analytisk, självgående och van vid att arbeta med CRM-system
Är resultatinriktad och motiveras av att nå mål
Vi erbjuder:
Grundlön + provision
Stöttande mentorskap och utbildning
Möjlighet att växa till seniora säljarrollerPubliceringsdatum2026-01-07Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Relatable med Talent&Partner. Du är välkommen med ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande. Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev.
Skicka din ansökan idag via work@talentpartner.se
Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talent & Partner AB
(org.nr 556881-1763)
Birger Jarlsgatan 8, 5tr (visa karta
)
114 34 STOCKHOLM Jobbnummer
9672325