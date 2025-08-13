Administratör till Norregårdskolan
2025-08-13
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

Arbetsuppgifter
Som administratör hos oss kommer du att tillhöra enheten för grundskoleadministration och ingå i ett team med andra administratörer. Du kommer sköta det dagliga administrativa flödet på Norregårdskolan. Uppdraget kan bland annat omfatta följande arbetsuppgifter:
• Göra beställningar
• Schemaläggning i Skola24
• Hantera elevernas datorer
• Elevadministration
• Tillstyrka frånvaro med mera i HR-portalen samt vid behov hjälpa och utbilda personalgrupp i systemet
• Sammanfatta och renskriva protokoll
• Skriva anställningsavtal
• Hantera diarieföring och delegationer
• Arkivansvar
• Mail/ brevutskick till vårdnadshavare
• Bemanna reception på skolan
• Vara behjälplig med vikarieanskaffning
• Registrera och fördela post
• Felanmäla till fastighetsägaren
• Hålla koll på avtal och prenumerationer
• Hantering av Time Care Planering
Samt andra specifika uppdrag från rektor i syfte att utgöra ett chefsstöd.
Tjänsten är ett föräldraledighetsvikariat t.o.m. 2026-12-31.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lägst treårig gymnasieexamen med administrativ eller ekonomisk inriktning eller vad vi bedömer likvärdigt. Du har minst två års erfarenhet av administrativt arbete där du har jobbat självständigt i din roll.
Du har god datorvana och god erfarenhet i Office-paketet eller jämförbar programvara. Kunskap om, erfarenhet av och god förståelse för ett eller flera administrativa verksamhetssystem inom till exempel lön och schema är meriterande.
När det gäller personliga egenskaper söker vi dig som är noggrann, med sinne för struktur och ordning. Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. Du är serviceinriktad och bemöter de personer du kommer i kontakt med under din arbetsdag på ett professionellt sätt.
Du är handlingsinriktad, har stort hjärta och engagemang för ditt arbete och din samarbetsförmåga gör att du har lätt för att skapa goda relationer till övrig personal.
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
