Administratör till Flygstaben
Vill du också arbeta i en miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Vill du påverka och bidra till Sveriges säkerhet och att vi kan fortsätta leva i ett demokratiskt land? Vi växer och söker nu en administratör för att stärka upp vårt team!Publiceringsdatum2025-10-24Om företaget
Inom Flygvapnet arbetar cirka 5100 medarbetare, varav cirka 400 vid Flygstaben. Flygstaben är Flygvapenchefens stöd i att leda luftstridskrafterna, inklusive samtliga flottiljer och skolor i Flygvapnet i alla nivåer av konflikskalan. Flygstaben i Uppsala har en avdelning för ledningssystem och cyberförsvar (A6) där både militär och civil personal arbetar.
Avdelningen leder och inriktar Flygvapnet inom ledningsstödsystem, IT, Cyberförsvar och signalskydd och samverkar med många kontaktytor inom Flygvapnet, Försvarsmakten och internationellt. Verksamheten är mångfacetterad, under ständig utveckling och just nu i ett spännande tillväxtsskede. Vi söker nu en administratör för attstötta avdelningens arbete via administration och koordineringsstöd.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du stöttar och administrerar avdelningens dagliga drift, framtidaplanering och samarbetar med olika instanser inom Försvarsmakten samt med andra organisationer.
Exempel på arbetsuppgifter
• Inmata data för arbetstidsplanering och skiftesplanering
• Inköp och beställning av varor och produkter
• Resehantering och resebeställningar
• Stöd till avdelningens långsiktiga planering, koordinering och genomförande av verksamhet
• Stöd vid budgetering och uppföljning
• Administration av dokument, inkommande handlingar m.m.
• Stöd med beställningar, logistik och koordinering vid möten och resor
• Föra protokoll vid vissa av avdelningens interna möten
• Stötta verksamheten med t.ex. uppföljning av telefoni och IT beställningar
• Övriga administrativa sysslor för att få Flygstaben att fungera som helhet förekommer.
KRAVKvalifikationer
• Aktuell och relevant erfarenhet av arbete i administrativ befattning
• Gymnasieutbildning med godkända betyg
• Mycket god datorvana inklusive kunskaper i Office-paketet
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska
• B-körkort Dina personliga egenskaper
Du förväntas aktivt bidra till en trivsam arbetsmiljö och dela Försvarsmaktens värdegrund. Vi söker dig som har förmåga att arbeta i team såväl som självständigt. Du är serviceinriktad och har lätt för att ta kontakt med människor. En förutsättning för att klara av arbetsuppgifterna på ett bra sätt är att du är självgående, strukturerad och ordningsam samtidigt som du kan arbeta flexibelt och byta fokus vid behov. Du känner dig bekväm med datorer och IT-system och gillar att lära dig nya saker. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom Försvarsmakten eller annan myndighet
• Erfarenhet av arbete i Försvarsmaktens stödsystem (SAP) PRIO, VIDAR, Emilia m.m.
• Diplomerad/certifierad administratör
• Kunskap om Försvarsmaktens organisation och verksamhet
• Förtrogen med stabsarbetsmetodik. Övrig information
Anställningsform: Civil tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Uppsala.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen
Kontakta Roland Ljungholm, Roland Hacksell eller Magnus Johansson.
Fackliga företrädare
OFRO Lars-Olof Wretling
OFRS Caroline Nilsson
SACO Johan Nyström
SEKO Åsa Karlsson
Samtliga kontaktpersoner nås via FM växel på tel. 08-788 75 00. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-03. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av flygvapenchefen. Flygstaben består av cirka 350 medarbetare. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband och har i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. Inom flygvapnet arbetar cirka 5100 medarbetare, civila och militära.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras och att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
