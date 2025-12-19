Administratör till Adolfsbergshemmet

Örebro kommun / Administratörsjobb / Örebro
2025-12-19


Är du en lösningsorienterad person som trivs med administrativa uppgifter och att ge service till andra? Då kan detta vara tjänsten för dig! Vi söker nu en administratör till oss!

Publiceringsdatum
2025-12-19

Om tjänsten
Som administratör hos oss på Adolfsbergshemmet kommer du att vara en viktig resurs för hela boendet och stödja olika yrkesgrupper med administrativa uppgifter. Du arbetar i nära samverkan med våra enhetschefer samt en kollega inom administration. Arbetsdagen kommer innehålla både klassiska administrativa uppgifter som schemaläggning, beställningar, fakturahantering, leveranser hantering av fastighetsfrågor men också mer spontana insatser som att hjälpa kollegor med praktiska uppgifter när behov uppstår. Detta innebär att dina arbetsdagar kommer vara varierande och du får vara beredd på att planera om och ta dig an det som dyker upp.

Exempel på arbetsuppgifter:

• självständigt utföra administrativa arbetsuppgifter och ge administrativt stöd och service till verksamheten
• arbeta med bemanning och schemaplanering i schemasystemet Medvind
• hantera fakturor och beställningar
• samverka med interna och externa aktörer
• arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns
• känna till och följa verksamhetens gällande lagar, policys och rutiner

Om arbetsplatsen
Adolfsbergshemmet är ett särskilt boende för äldre i Adolfsberg, strax utanför Örebro centrum och med närhet till Brunnsparken. Hos oss har vi tillgång till vackra utemiljöer på våra innergårdar och i närområdet finns vårdcentral, apotek, lunchservering och busshållplats.

Vi är cirka 100 anställda som arbetar på åtta avdelningar. Hos oss arbetar omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, enhetschefer och administratörer och vi arbetar i team för att nå en bra kvalitet inom verksamheten.

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.

Kvalifikationer
I rollen som administratör behöver du vara serviceinriktad vilket innebär att du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och du anstränger dig för att leverera lösningar. Du har lätt för att samarbeta med andra och ger alltid ett gott bemötande. Vi tror att du är en vän av ordning och reda då du är noggrann och strukturerad. Att ta ett eget ansvar inom ditt arbetsområde och ha ett flexibelt förhållningssätt ser du som en självklarhet. Vidare behärskar du det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med hyresgäster, kollegor och besökare, samt dokumentera det som verksamheten kräver.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Kvalifikationer
• gymnasieutbildning eller YH-utbildning inom för tjänsten relevant område, så som administration, ekonomi eller vård- och omsorg
• erfarenhet av relevant administrativt arbete
• erfarenhet av schemaläggning och/eller bemanning
• god datorvana och erfarenhet av att arbeta i IT-baserade system

Meriterande:

• erfarenhet av arbete som administratör inom vård och omsorg
• erfarenhet av verksamhetssystemen Medvind, Raindance, Lifecare, Personec och W3D3

Tjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: 9 februari 2026 eller enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Arbetstid: måndag-fredag, dagtid

Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 4 januari.

Välkommen med din ansökan!

Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ersättning
Individuell lönesättning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Örebro kommun (org.nr 212000-1967), http://www.orebro.se

Arbetsplats
Örebro Kommun

Kontakt
Enhetschef
Catarina Carlsson Westlund
catarina.carlsson.westlund@orebro.se

Jobbnummer
9657093

