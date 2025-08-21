Administratör/telefonist
Är du en noggrann, engagerad och serviceinriktad person som trivs i en varierad roll där du får hantera både administrativa uppgifter och kundkontakt? Vi letar efter dig som har ett varmt och professionellt bemötande och vill bidra till en effektiv och positiv arbetsmiljö.
Uppgifter:
• hantera inkommande samtal samt företagets växel.
• ge administrativt stöd till både ledning och kollegor. I denna roll kommer du att vara den första kontakten för våra kunder, vilket ställer höga krav på god kommunikation och service.
• hantering av dokumentation som relaterar till våra flytt- och städtjänster. Du kommer ha kontakt med både samarbetspartners och kunder för att säkerställa att allt flyter på som det ska.
Låter detta som en roll för dig? Då ser vi fram emot att ta emot din ansökan, Skicka gärna ditt CV och personliga brev till oss på gkf.flyttstad@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
