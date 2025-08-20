Administratör sökes i Gävle!
Som administratör spelar du en central roll i verksamheten genom att skapa struktur, samordna arbetsuppgifter och ge service till chefer, medarbetare och ibland även allmänheten. Rollen kräver ordningssinne, flexibilitet och förmåga att hålla många bollar i luften - alltid med fokus på att underlätta det dagliga arbetet och bidra till en väl fungerande organisation. Kan det vara något för dig? Skicka in en ansökan redan idag!Publiceringsdatum2025-08-20Om tjänsten
Vi på Perido söker en administratör till vår kund, en myndighet som tillhandahåller administrativa tjänster till andra statliga myndigheter och erbjuder personlig service till allmänheten via sina servicekontor. Tjänsten är placerad i Gävle.Arbetsuppgifter
Som administratör stöttar man verksamheten genom att hantera administrativa rutiner, planera och samordna arbetsuppgifter samt ge service till chefer, medarbetare och ibland allmänheten. Arbetet omfattar dokumentation, post- och kontorshantering, mötesbokningar, enklare beräkningar och sammanställningar. Du arbetar med fokus på att ändra kostnadsställe och PA-team i lönesystemet Heroma för cirka 10 000 medarbetare.Dina arbetsuppgifter
Hantera administrativa rutiner och dokumentation
Planera, samordna och boka möten
Vara operativt stöd för chefer och medarbetare
Hantera post, kopiering och sortering
Göra enklare beräkningar och sammanställningar
Många interna och externa kontakter
Dina egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen som administratör är det viktigt att vara strukturerad och noggrann, med förmåga att arbeta metodiskt även när tempot är högt. Eftersom arbetet innebär många olika uppgifter och kontakter krävs en god samarbetsförmåga, servicekänsla och en positiv inställning. Som administratör behöver man kunna ta eget ansvar, vara flexibel och snabbt anpassa sig till förändrade förutsättningar. Rollen passar en person som är kommunikativ, ordningsam och lösningsorienterad, och som har lätt för att planera, prioritera och hålla deadlines.
Är du vår nästa stjärna?
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
Gymnasieutbildning eller likvärdigt
Kunskaper i MS Office
Förmåga att kommunicera obehindrat i tal och skriftTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag till och med 2025-12-31. Start så snart som möjligt.
Ansökan görs på vår hemsida perido.se/. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande.
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
så svarar någon av våra rekryteringskommunikatörer dig. Ange alltid tjänstens referensnummer 35393 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen.
Om Perido
Varför heter företaget Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och har över 1500 medarbetare över hela landet, varav ett femtiotal interna medarbetare på våra huvudkontor i Stockholm och Göteborg. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vår organisation och du växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/. Så ansöker du
