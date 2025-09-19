Administratör, SiS ungdomshem Rebecka

Statens institutionsstyrelse / Organisationsutvecklarjobb / Ekerö
2025-09-19


Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.

SiS ungdomshem Rebecka tar emot icke skolpliktiga flickor med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk.

SiS ungdomshem Rebecka tar emot icke skolpliktiga flickor, 16-21 år, med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk som är tvångsvårdade enligt LVU och som behöver behandling. Rebecka har fem avdelningar med olika uppdrag. Utredningsarbetet genomförs av psykologer, utredningssekreterare, lärare och sjuksköterska och när uppdraget kräver även barnpsykiatriker.

Dina arbetsuppgifter
Vi söker en noggrann serviceinriktad administratör med sinne för detaljer som gillar omväxlande administration, ett nära samarbete i team och att skapa mervärde för verksamheten.

Som administratör ansvarar du för att effektivisera, kontrollera och säkerställa det dagliga arbetet. Du har en central administrativ roll där du stöttar medarbetare internt och har kontakt med kunder och besökare externt. Ditt arbete omfattar bland annat koordinering av inkomna handlingar och ärenden, diarieföring, arkivering samt hantering och organisering av dokumentation i både pappers- och digital form.

Vidare ansvarar du för att hantera inkommande e-post, post och telefonsamtal, beställa och organisera kontorsmaterial samt koordinera service och underhåll av kontorsinfrastruktur för att säkerställa en smidig drift. Du deltar i utvecklingen av administrativa rutiner och bidrar till planering, organisering, samordning, rapportering och registrering, samtidigt som du vid behov utför arbetsuppgifter av ekonomisk karaktär eller andra administrativa uppgifter som kan beröra flera funktioner på institutionen.

Kvalifikationer
• För att trivas och lyckas i rollen är du strukturerad och noggrann. Du har en god förmåga att samarbeta och har hög integritet.
• Du kan påvisa en god administrativ förmåga och kan snabbt sätta dig in i olika system.
• Du tycker om att arbeta både självständigt och ta egna initiativ, såväl som att arbeta tillsammans med kollegor. Genom ditt arbetssätt skapar du förtroende hos de du möter utifrån din profession.
• Du har ett stort intresse av att hantera hela bredden av våra administrativa frågor och har förmågan att planera, strukturera och prioritera bland arbetsuppgifter.
• Det är också viktigt att du har en god pedagogisk förmåga och kommunicerar på ett tydligt sätt. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Det är meriterande om du har

• Registratorsutbildning på eftergymnasial nivå
• Erfarenhet av att ha arbetat med diarieföring i offentlig förvaltning, gärna med diarieföringssystemet Ciceron (Diabas)
• Erfarenhet av ekonomiadministration
• Flerårig erfarenhet av liknande arbete vid en statlig myndighet
• Erfarenhet av att upprätta protokoll, skrivelser och liknande officiella dokument

På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.

Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 3 oktober.



Kontaktperson för detta jobb
Shahed Kamel Ejeel

Rekryterare

010-453 24 21

shahed.kamelejeel@stat-inst.se



Merja Aahtila

Fackligt ombud, SACO-S

010 453 2409

merja.aahtila@stat-inst.se

Henrik Isgren

Facklig företrädare SACO-S

010-453 56 26

henrik.isgren@stat-inst.se

Jenny Kingstedt

Facklig företrädare ST/OFR

010-453 40 77

Jenny.Kingstedt@stat-inst.se

Nicole Leiringer

Facklig företrädare SEKO

010-453 60 08

nicole.leiringer@stat-inst.se



Ersättning
Individuell

Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil.

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Statens institutionsstyrelse: