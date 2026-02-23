Administratör/receptionist - Eskilstuna
Perido AB / Receptionistjobb / Eskilstuna Visa alla receptionistjobb i Eskilstuna
2026-02-23
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Perido AB i Eskilstuna
, Västerås
, Strängnäs
, Köping
, Flen
eller i hela Sverige
Vi söker en serviceinriktad och handlingskraftig administratör/receptionist till vår kund, ett framgångsrikt fordonsföretag. Du arbetar på plats på kontoret i Eskilstuna. Rollen är central i verksamheten och innebär daglig kontakt med besökare, samarbetspartners och leverantörer. Du är ofta den första personen gäster möter och bidrar till ett professionellt och välkomnande intryck.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ta emot och välkomna besökare
Sköta administration
Visa gäster till rätt rum och säkerställa att lokalerna är i ordning
Ansvara för reception och administrativa uppgifter kopplade till samverkansytor
Ha kontakt med leverantörer (exempelvis catering och andra externa samarbetspartners)
Hantera praktiska uppgifter i kök och gemensamma ytor, såsom att tömma diskmaskin och värdmaskin
Säkerställa att lokaler och gemensamma utrymmen fungerar smidigt under dagen
Dina egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du är social och serviceinriktad, med en trygghet i mötet med människor. Du fattar beslut snabbt när situationen kräver det och arbetar på ett lösningsorienterat och flexibelt sätt. Samtidigt som du är självgående trivs du i samarbete med andra och bidrar som en naturlig lagspelare. Du är uppmärksam, proaktiv och tar ansvar för att arbetet flyter på smidigt.
Är det dig vi söker? Varmt välkommen med den redan idag!Publiceringsdatum2026-02-23Kvalifikationer
2-3 års erfarenhet av receptionsarbete och administration
Social och serviceinriktad
Trygg i mötet med människorTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag till och med 2026-06-30. Start omgående.
Vi hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet
Vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Hos oss finns en stor variation av uppdrag, där du kan bli anställd direkt hos ett företag eller arbeta som konsult via Perido. Vi är ett av Sveriges största konsultföretag för tjänstemän, vilket ger dig många möjligheter. Som konsult blir du en viktig del av vår organisation och bidrar med din kompetens ute hos våra kunder. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
. Ange alltid tjänstens referensnummer 35699 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen eller vilket kundföretaget är om det utelämnats ur annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "35699". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Perido AB
(org.nr 556639-6387), http://www.perido.se Jobbnummer
9758811