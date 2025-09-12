Administratör/Projektassistent
2025-09-12
Om rollen:
Har du ett öga för struktur och brinner för att ge god service? Vi söker nu en administratör/projektassistent till en spännande tjänst där du kommer att stötta både chefer och kollegor inom Saab Surveillance Design. Din insats kommer vara avgörande för att skapa ordning och smidiga processer i verksamheten.Publiceringsdatum2025-09-12Dina arbetsuppgifter
Design-organisationen inom Surveillance, du kommer att arbeta mot enheten i Järfälla/Solna, där cirka 120 personer ingår. Din främsta kontakt blir chefen för Project Office, men du kommer även bistå ytterligare några chefer samt övriga medarbetare.
Tjänsten innebär varierande administrativa uppgifter som anpassas efter projektens och organisationens aktuella behov. Exempel på arbetsuppgifter:
Planera och boka resor
Hantera kalender och informationsflöde för Project Office-chefen
Organisera konferenser, administrera inbjudningar och ta fram agendor
Förbereda och boka möten
Beställa material och hantera felanmälningar
Sköta användarhantering och rättigheter i Saabs system
Ta emot och administrera externa besök
Utföra övriga administrativa uppgifter vid behov Profil
Vi söker dig som är självgående, har ett starkt servicetänk och tar egna initiativ. Du är strukturerad, anpassningsbar och har förmåga att hantera flera uppgifter parallellt. Du lyssnar in behov och omsätter dessa till praktiska lösningar.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din sociala förmåga. För att lyckas i rollen tror vi att du:
Kan arbeta självständigt, prioritera och fatta egna beslut
Har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer
Är lyhörd, flexibel och lösningsorienterad
Har hög integritet och förstår vikten av att hantera känslig information korrekt
Är noggrann och organiserad
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av liknande roll, det kommer vara mycket meriterande. Även om personliga egenskaper kommer att väga tungt i urvalet.
Tjänsten kräver godkänd säkerhetsprövning enligt gällande regelverk. För vissa befattningar kan krav på särskilt medborgarskap förekomma.
Praktisk information:
Tjänsten tillsätts löpande och är på heltid med fast, marknadsmässig lön och startdatum 1 december. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Xamera AB
(org.nr 556935-6735), https://xamera.se/ Arbetsplats
Xamera Kontakt
Oliver Tidblad oliver.tidblad@xamera.se Jobbnummer
9506946