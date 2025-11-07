Administratör / Kontorsassistent till Kock.in
Kock. In AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-11-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kock. In AB i Stockholm
Vill du ha ett varierat administrativt arbete där du får vara navet på kontoret och stötta både kunder och kollegor? Då kan du vara vår nya administratör / kontorsassistent!
Om arbetsgivaren
Kock.in är ett av Sveriges främsta bemanningsbolag som levererar kockar, servis och personal till restauranger, hotell, arenor och event över hela Sverige.Publiceringsdatum2025-11-07Om tjänsten
Vi söker en administratör / kontorsassistent som vill vara en viktig del i vårt team på Kock.in.
Hos oss får du en roll med tydliga rutiner och varierade uppgifter - där du bidrar till att vardagen flyter på för både kunder och kollegor.
Du kommer att arbeta nära våra rekryterare och vara länken mellan kund, personal och kontor. Vi söker dig som trivs i en stabil och trygg miljö där struktur, ordning och service står i fokus.Dina arbetsuppgifter
Ta emot samtal via växeln och hantera kundbokningar.
Återkoppla till kunder när pass är bekräftade av våra rekryterare.
Kontrollera och administrera tidrapporter i vårt bemanningssystem, inklusive att ringa personal för att säkerställa korrekta timmar.
Boka resor för personal och ledning.
Ta emot besökare och hjälpa till med enklare kontorsuppgifter.
Hålla ordning på kontoret, fylla på kaffe och se till att miljön är trivsam.
Stötta organisationen med löpande uppgifter såsom att planera events, mässor och interna aktiviteter.Kvalifikationer
Strukturerad, noggrann och serviceinriktad.
Mycket god datorvana och erfarenhet av Microsoft Office-paketet.
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift.
Trivs i en roll med fasta rutiner men kan även ta egna initiativ när det behövs.
Tidigare erfarenhet av administration, kundservice eller bemanning är meriterande, men viktigast är rätt inställning och vilja att lära sig.
Vi erbjuder
En trygg och trevlig arbetsplats med högt tempo och bra sammanhållning.
Möjlighet att växa in i rollen i din egen takt med tydliga rutiner och stöd.
Centralt kontor i Stockholm med engagerade kollegor.
Anställningsvillkor
Heltid, vardagar kontorstid.
Lön enligt överenskommelse.
Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
E-post: peter.habram@kockin.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kontorsassistent". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kock. In AB
(org.nr 556760-2098)
Hagaesplanaden 70 (visa karta
)
113 66 STOCKHOLM Arbetsplats
Kock.In Jobbnummer
9594953