Administratör/Administrativ assistent
2026-01-20
om tjänsten
Vi söker just nu administratörer till deltidstjänst på företag i Stockholm området. Du kommer att arbeta med enklare administrativa uppgifter och fungera som stödfunktion.Du kommer arbeta med bearbetning och dokumentation av kundmaterial beställning , handling förare. Utöver det administrativa arbetet kommer tjänsten även innefatta mycket telefonkontakt med förare och levrantör där din känsla för service kommer väl till pass. Vissa ekonomirelaterade jobb kan också komma att ingå.
Arbetstiderna är måndag till fredag 9.00-17.00.
Om dig
Vi söker dig som trivs med administrativa arbetsuppgifter samtidigt som du drivs av att arbeta serviceinriktat.
Arbetet kräver att du som person är stresstålig samt har en förmåga att kunna prioritera och hantera olika arbetsmoment utan att tumma på noggrannhet och kvalitet. Du är även en lagspelare som gärna bistår och stöttar dina kollegor när det behövs.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
E-post: se.servicesab@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholm Eventsco Services AB
147 39 TUMBA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
