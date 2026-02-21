Administratör

Gawron Montering & Bygg AB / Inköpar- och marknadsjobb / Sollentuna
2026-02-21


GMBAB är ett bygg- och monteringsföretag i Stockholmsområdet. Vi har fått förtroendet att vara leverantör och servicepartner åt IKEA gällande köksmontering. Inom byggnation utför vi i huvudsak uppdrag inom ROT (renovering, om- och tillbyggnad). Vi utför uppdrag åt såväl privatpersoner som företag.
Företaget har funnits sedan 2006.
Vi är ett mindre köksmonteringsföretag i Sollentuna/Stockholm som söker ny medarbetare till vårt team.
Arbetsuppgifterna består bl a av
Kundfakturering
Hantering leverantörsfakturor
Svara på kundmejl och övrig kundkontakt
Allmän administration

Vi söker dig som gärna har erfarenhet från liknande tjänst och som snabbt kan sätta dig in i nya arbetsuppgifter. Du är noggrann, strukturerad och har lätt för att samarbeta med både kollegor och kunder.
Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö i ett mindre team där samarbete och engagemang är viktigt
Välkommen med din ansökan

Gymnasium eller likvärdig utbildning samt arbetserfarenhet som gör att du känner att våra krav är en stimulans/utmaning snarare än en belastning

Sista dag att ansöka är 2026-03-01
email
E-post: info@gmbab.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Administration".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gawron Montering & Bygg AB (org.nr 556713-5123)
Sollentunavägen 63 (visa karta)
191 43  SOLLENTUNA

Arbetsplats
Gawron Montering & Bygg AB

Jobbnummer
9756176

