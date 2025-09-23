Administratör
Ikett Personalpartner AB / Administratörsjobb / Västerås Visa alla administratörsjobb i Västerås
2025-09-23
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Västerås
, Hallstahammar
, Eskilstuna
, Enköping
, Köping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-23Om tjänsten
I den här rollen blir du en del av ett företag med engagerade kollegor, stort eget ansvar och många möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Du arbetar i ett tillverkande företag där du har ett nära samarbete med linjechefer och deras team för att främja operativ effektivitet och kvalitet. Rollen innebär bland annat att du ansvarar för onboarding-processen av nya medarbetare och konsulter samt deltar i kommunikation och samarbete med både lokala och globala ledningsassistenter. Du kommer även att koordinera konferenser och möten, både internt och externt, för att skapa goda förutsättningar för ett effektivt samarbete med olika intressenter. Vidare agerar du som en aktiv samarbetspartner till chefer i organisationen genom att ta initiativ och ge stöd i det dagliga arbetet. Du stöttar även ledningsgruppen med rapporter, presentationer och personaladministration samt bidrar till lokala och globala strategiska initiativ som syftar till att förbättra både medarbetar- och kundupplevelser.
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: Enligt överenskommelse Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av och ett starkt intresse för administration och service. Du har en god förmåga att koordinera och arbeta strukturerat med flera uppgifter parallellt och trivs med ett proaktivt arbetssätt där du kan identifiera behov och bidra med lösningar inom administration. Din kommunikativa förmåga är mycket god och du känner dig bekväm i en dynamisk och multikulturell arbetsmiljö, där du växlar naturligt mellan att arbeta självständigt och i nära samarbete med andra.
För att lyckas i rollen behärskar du svenska och engelska flytande i både tal och skrift. Du är van vid att använda dator och telefon som självklara arbetsverktyg och har goda kunskaper i Officeprogrammen. Det är dessutom meriterande om du har en utbildning inom företagsekonomi och erfarenhet av ledarskap.
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as
Notera att vi med anledning av GDPR inte tar emot ansökningar via mail. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20157". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Alva Åkergren alva.akergren@ikett.com Jobbnummer
9522675