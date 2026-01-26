Administratör
2026-01-26
I rollen har du en central funktion med daglig kontakt med både kunder och tillverkningsenheter. Du ansvarar för orderhantering från start till mål, inklusive uppföljning av betalningar, och arbetar aktivt med att ta fram kundanpassade lösningar utifrån kundernas behov. Eftersom förändringar kan uppstå under processens gång krävs flexibilitet och förmåga att snabbt ställa om. Arbetet sker i en internationell miljö med leveranser till fabriker runt om i Europa.
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelseProfil
Vi söker dig som har gymnasieutbildning och en god teknisk förståelse. Du är van vid att arbeta självständigt och kan hantera flera uppgifter parallellt utan att tappa struktur eller kvalitet. Du kommunicerar obehindrat på svenska och har god förmåga att uttrycka dig på engelska, både i tal och skrift.
Du har erfarenhet av orderhantering och affärssystem, gärna SAP och Salesforce. Som person trivs du med samarbete och med att kommunicera med olika typer av människor. Du är lösningsorienterad, anpassningsbar och tar stort eget ansvar. Vidare är du energisk, proaktiv samt arbetar noggrant och effektivt även i ett högt tempo.
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
